×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

10 günde gişenin zirvesine yerleşti

Güncelleme Tarihi:

#Gupi Ve Görmeyen Kral#Gupse Özay#Animasyon Filmi
10 günde gişenin zirvesine yerleşti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 09:48

GUPSE Özay’ın yazıp seslendirdiği animasyon filmi ‘Gupi ve Gülmeyen Kral’, vizyona girdiği ilk 10 günde 376 bin seyirciye ulaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yapım, 2026’da vizyona giren Türk filmleri arasında en yüksek seyirci sayısına ulaşarak yılın gişe rekorunu kırdı. Almanya’nın Oberhausen kentinde prömiyeri gerçekleştirilen film, Hollanda’nın Rotterdam kentinde de sinemaseverlerle buluştu.

Gupse Özay, izleyicilerle de bir araya geldi. Özel gösterimlerle Türkiye’deki yolculuğunu sürdüren filmin sevilen karakteri Gupi’nin maskotu 20 farklı şehirde çocuklarla buluşacak.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın, yapımcılığını Gupi Animasyon Film’in üstlendiği yapım, Gupi ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gupi Ve Görmeyen Kral#Gupse Özay#Animasyon Filmi

BAKMADAN GEÇME!