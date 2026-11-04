10 günde gişenin zirvesine yerleşti

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Yapım, 2026’da vizyona giren Türk filmleri arasında en yüksek seyirci sayısına ulaşarak yılın gişe rekorunu kırdı. Almanya’nın Oberhausen kentinde prömiyeri gerçekleştirilen film, Hollanda’nın Rotterdam kentinde de sinemaseverlerle buluştu.
Gupse Özay, izleyicilerle de bir araya geldi. Özel gösterimlerle Türkiye’deki yolculuğunu sürdüren filmin sevilen karakteri Gupi’nin maskotu 20 farklı şehirde çocuklarla buluşacak.
Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın, yapımcılığını Gupi Animasyon Film’in üstlendiği yapım, Gupi ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.