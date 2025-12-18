1 oyun 40 oyuncu

Haberin Devamı

rovasız ve yönetmensiz olarak sahnelenecek oyunun her temsilinde farklı bir oyuncu sahneye çıkacak.

Sahnenin ortasında mühürlü bir zarf, içinde de kimsenin daha önce görmediği bir metin bulunacak. Oyuncu o zarfı ilk kez sahnede açacak ve oyunu tamamen anlık olarak sahneleyecek.



12 Ocak’ta Demet Akbağ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer alacağı temsillerle başlayacak oyunda sonraki günlerde sırasıyla Cem Yiğit Üzümoğlu, Burcu Biricik, Şebnem Bozoklu, Beril Pozam, Enis Arıkan, Zeynep Dinsel, Ceren Karakoç, Devrim Yakut, Onur Ünsal, Ayça Bingöl, Şevval Sam, İdil Sivritepe, Melikşah Altuntaş, Selen Öztürk, Funda Eryiğit, Sezin Akbaşoğulları, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan sahneye çıkacak.



Son 20 temsilde yer alacak oyuncular daha sonra açıklanacak.