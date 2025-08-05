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1 milyonluk soruyu Günay Teyze açtırdı!

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#Kim Milyoner Olmak İster#Oktay Kaynarca#Günay Teyze
1 milyonluk soruyu Günay Teyze açtırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 08:33

Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına Günay Teyze damga vurdu. 75 yaşındaki yarışmacı, 1 milyon lira değerindeki son soruyu açtırmayı başardı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Muğla’da ürettiği tarhana, erişte, turşu, bulgur gibi doğal ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına satarak adını duyuran ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 75 yaşındaki girişimci Günay Teyze, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldı. Günay Teyze, sorulara birer birer doğru yanıt vererek 1 milyon liralık soruya kadar ulaşmayı başardı.

1 milyonluk soruyu Günay Teyze açtırdı

500 BİN LİRA KAZANDI

Yarışmacıya son etapta “TDK’ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?” sorusu yöneltildi. Şıklar “A: İngiliz”, “B: Alman”,
“C: Fransız”, “D: Hint” şeklindeydi.

Yanıtı bilmediğini söyleyen Günay Teyze, kazandığı 500 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi. Doğru cevap ise “B: Alman” şıkkıydı.

 

 

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#Kim Milyoner Olmak İster#Oktay Kaynarca#Günay Teyze

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