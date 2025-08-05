1 milyonluk soruyu Günay Teyze açtırdı!

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Muğla’da ürettiği tarhana, erişte, turşu, bulgur gibi doğal ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına satarak adını duyuran ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 75 yaşındaki girişimci Günay Teyze, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldı. Günay Teyze, sorulara birer birer doğru yanıt vererek 1 milyon liralık soruya kadar ulaşmayı başardı.

500 BİN LİRA KAZANDI



Yarışmacıya son etapta “TDK’ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?” sorusu yöneltildi. Şıklar “A: İngiliz”, “B: Alman”,

“C: Fransız”, “D: Hint” şeklindeydi.

Yanıtı bilmediğini söyleyen Günay Teyze, kazandığı 500 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi. Doğru cevap ise “B: Alman” şıkkıydı.