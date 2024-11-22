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1 milyonluk boşanma davası

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#Umut Oğuz#Sevilay Tilda Oğuz#Boşanma Davası
1 milyonluk boşanma davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:26

UMUT Oğuz’a 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanma davası açtı.

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Sevilay Tilda Oğuz, mah kemeye sunduğu dilekçede eşiyle araların daki sevgi, saygı ve dostane bağların kaybolduğunu belirterek, davaya konu geçimsizlik sebeplerini şimdilik anlatmak istemediğini ifade etti.

5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.

Davanın reddini isteyen Umut Oğuz ise eşiy le fiilen ayrı olmadığını ileri sürerek boşanmak istemediğini belirtti.

Oyuncunun avukatı “Ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu yoktur” dedi. Duruşma ertelendi

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#Umut Oğuz#Sevilay Tilda Oğuz#Boşanma Davası

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