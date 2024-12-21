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1 haftada 2. buluşma... Tuba Ünsal şef Andreas Ottensamer ile gecelerde

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#Tuba Ünsal#Andreas Ottensamer#Etiler
1 haftada 2. buluşma... Tuba Ünsal şef Andreas Ottensamer ile gecelerde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 08:32

Tuba Ünsal, Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile 1 hafta içinde ikinci kez görüntülendi.

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Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde Etiler’deki Pixi adlı mekânda Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile görüntülenmişti. Kendisinden 8 yaş küçük müzisyenle keyifli bir akşam geçiren Ünsal, fotoğraf kabininde çektirdikleri eğlenceli kareleri de Instagram’da paylaşmıştı.

1 haftada 2. buluşma... Tuba Ünsal şef Andreas Ottensamer ile gecelerde

YÜZLER GÜLÜYOR

 Ünsal ve Ottensamer önceki gece de Bebek’teki Lucca’daydı. Çıkışta “Tuba Hanım yüzünüz gülüyor, aşkı buldunuz galiba” diyen muhabirlere “Teşekkür ederim arkadaşlar, iyi geceler” diye karşılık veren oyuncu, ilişki sorularını ise utangaç tavırlarla yanıtsız bıraktı.

1 haftada 2. buluşma... Tuba Ünsal şef Andreas Ottensamer ile gecelerde

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#Tuba Ünsal#Andreas Ottensamer#Etiler

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