1 haftada 2. buluşma... Tuba Ünsal şef Andreas Ottensamer ile gecelerde

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Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde Etiler’deki Pixi adlı mekânda Avusturyalı klarnet sanatçısı ve şef Andreas Ottensamer ile görüntülenmişti. Kendisinden 8 yaş küçük müzisyenle keyifli bir akşam geçiren Ünsal, fotoğraf kabininde çektirdikleri eğlenceli kareleri de Instagram’da paylaşmıştı.

YÜZLER GÜLÜYOR

Ünsal ve Ottensamer önceki gece de Bebek’teki Lucca’daydı. Çıkışta “Tuba Hanım yüzünüz gülüyor, aşkı buldunuz galiba” diyen muhabirlere “Teşekkür ederim arkadaşlar, iyi geceler” diye karşılık veren oyuncu, ilişki sorularını ise utangaç tavırlarla yanıtsız bıraktı.

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