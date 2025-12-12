×
1 ayda 2 milyon seyirci
Aralık 12, 2025 07:31

BAŞROLLERİNİ Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’in paylaştığı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’2 milyon seyirci barajını aşmayı başardı ve ‘Türkiye’de 2025’in en çok izlenen filmi’ unvanını elde etti.

14 Kasım’da vizyona giren yapım, henüz ilk haftasında 500 bin seyirciye ulaşarak gişede zirveye yerleşmişti.

Fransız filmi ‘Intouchables’tan uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Mert Baykal’ın üstlendiği film, kaza sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam ile onun yardımcısı olarak işe alınan genç arasında gelişen dostluğu anlatıyor.

IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olan ve seyirciden büyük ilgi gören filmde Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam da rol alıyor.

#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana#Feyyaz Yiğit#Haluk Bilginer

