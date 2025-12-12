1 ayda 2 milyon seyirci

Haberin Devamı

14 Kasım’da vizyona giren yapım, henüz ilk haftasında 500 bin seyirciye ulaşarak gişede zirveye yerleşmişti.

Fransız filmi ‘Intouchables’tan uyarlanan, senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Mert Baykal’ın üstlendiği film, kaza sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam ile onun yardımcısı olarak işe alınan genç arasında gelişen dostluğu anlatıyor.

IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olan ve seyirciden büyük ilgi gören filmde Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam da rol alıyor.