Güncelleme Tarihi:

+18 ile sahneye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 09:35

OZAN Güven, interaktif bir oyunla tiyatro sahnesine dönüyor.

Performans, 6 Şubat 2026 akşamı Dada Salon Kabarett’te izleyiciyle buluşacak. ‘An/act/tod’26’ başlığını taşıyan yapım, iki perdeden oluşuyor ve 90 dakika sürüyor.

Oyun için 18 yaş sınırı bulunuyor. Yapım, klasik tiyatro, stand-up ya da konuşma formatlarının dışında bir yapı sunuyor. Performansta anlatı, sessizlik, mizah ve yüzleşme unsurları bir arada yer alıyor.

Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’la yaşadığı şiddet olayı nedeniyle rol alması planlanan ‘7 Kocalı Hürmüz’ adlı müzikalin kadrosundan çıkmıştı. Güven ‘projeye zarar vermemek adına affını talep ettiğini’ duyurmuştu.

 

