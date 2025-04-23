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Sosyal medya fenomeni Zenginer’in depremde korku dolu anları kamerada

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#Sosyal Medya#Fulya Zenginer Evren#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 16:45

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren de evinde yakalandı. Zenginer yaşadığı panik anlarını anlatırken, 'Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki.' dedi.

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İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedildi.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer Evren’in yaşadığı korku dolu anlar da kameraya yansıdı.

Fulya Zenginer Evren, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, ‘Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir.’ İfadelerini kullandı.

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O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Sosyal Medya#Fulya Zenginer Evren#Deprem

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