×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Son dakika: Oyuncu Merve Kayaalp'ten acı haber! Babasının silahıyla hayatına son verdi

Güncelleme Tarihi:

#Merve Kayaalp#Oyuncu#İntihar
Son dakika: Oyuncu Merve Kayaalpten acı haber Babasının silahıyla hayatına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 22:59

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

Haberin Devamı

Dalaman’ın Gazi Bulvarı’ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

MERVE KAYAALP KİMDİR?
36 yaşındaki oyuncu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Merve Kayaalp, yaklaşık bir buçuk 1.5 yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra özel Tiyatro olan alternatif tiyatrolara geçti. 

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp’a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve Kayaalp#Oyuncu#İntihar

BAKMADAN GEÇME!