Kelebek Haberleri

Son dakika... Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

Son dakika... Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 00:35

Kartal’da 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız (27), 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız’ın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Yıldız’ın, 6 aydır süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. İbrahim Yıldız’ın cenazesinin, Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki Safa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.


