Son dakika haberi... Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı'nın vefatını menajeri Taner Budak duyurdu. Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

NİLÜFER

Maalesef kaybettik. Türk sanat müziğinde bir dev ses, bir ekol,aslan yürekli bir kadın. Çok severdim çok. Kaybettik hemde yaş gününde. Mekanı cennet olsun Nurlarla dolsun. Can Muazzez Abacı, sevgili Muazzez Abacı. Başımız sağolsun.



Çok üzgünüm ,çağlayan gibi bir ses ,muhteşem bir repertuvar dev bir sanatçı..Marşandiz Stüdyosu’nda ‘ Atacım benim şarkımı okumuşsun ‘deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi nur içinde yatın Muazzez hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin Allah rahmet eylesin.



SANAT İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947, Ankara doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.





Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı.Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına lâyık görülmüştür.

2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.





1969 yılında dünyaya getirdiği doktor olan kızı Saba'nın babası ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı'dır. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren (1973-1975) bir evlilik yaptı.