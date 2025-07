Son dakika... Heavy metalin babası Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Heavy metal müziğin öncülerinden Black Sabbath’ın karanlık ve şeytani imgelerle anılan vokalisti Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, birkaç hafta önce verdiği veda konserinin hemen ardından geldi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesi son anlarında yanındaydı ve etrafı onu sevenlerle çevriliydi. Bu zor zamanda aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Osbourne, 2020 yılında geçirdiği bir düşme sonrası Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Kimi zaman simsiyah kıyafetlerle, kimi zaman da yarı çıplak sahneye çıkan Osbourne, şarkı sözleri ve sahne performansları nedeniyle sık sık aile derneklerinin hedefi haline gelmişti. Sahnedeyken performansı sırasında bir yarasanın başını ısırmasıyla büyük bir tartışma yaratmıştı. Ancak yıllar sonra, “The Osbournes” adlı reality show sayesinde sevecen ve yaşlı bir aile babası olarak hafızalara kazındı.

VİETNAM SAVAŞINDA PATLADI

Black Sabbath'ın 1969'da kendi adını taşıyan ilk albümü Vietnam Savaşı'nın en ağır olduğu döneminde çıktı. Albümün kapağında bir manzaranın önünde ürkütücü bir resim bulunuyordu. Müzik yüksek sesli ve öfkeliydi ve rock'n'roll'da bir dönüşümün işareti olarak kabul edildi.

Grubun ikinci albümü "Paranoid“, ”War Pigs“, ”Iron Man“ ve "Fairies Wear Boots" gibi klasik metal şarkıları kapsıyordu. Billboard Hot 100'de sadece 61. sıraya yükselebildi. Ancak iki albüm de Rolling Stone dergisi okuyucuları tarafından tüm zamanların en iyi 10 heavy metal albümü arasında gösterildi.

Jane's Addiction grubunun solisti Dave Navarro, 2010 yılında Rolling Stone dergisinde verdiği röportajda "Metal müziğe ciddi olarak ilgi duyan herkes, her şeyin Sabbath'a dayandığını söyler” demişti.

Haberin Devamı

"ÇILGINLIK BAŞLASIN!"

Sabbath ekibi, 20 yıl aradan sonra ilk kez 2025'te İngiltere'de bir araya geldi ve Osborne'un son konseri olacağını söyledi. 42.000 hayranına "Çılgınlık başlasın!" diye seslenmişti.

Osbourne, o dönemlerin en popüler turne müzik festivali Lollapalooza'nın ekibi tarafından istenmedikten sonra, 1996'da yıllık turnesi Ozzfest'e başladı. Ozzfest, Slipknot, Tool, Megadeth, Rob Zombie, System of a Down, Limp Bizkit ve Linkin Park gibi grupları ağırladı.

TOP 10’DA İLK SIRAYA YERLEŞTİLER

2013'te, Osbourne ile Black Sabbath yeniden bir araya geldi. Çıkardıkları şarkı İngiltere Albüm Listesi'nde 1 numaraya yükseldi. 2019'da, Post Malone'un "Take What You Want" şarkısında yer alarak Top 10'a girdi ve Osbourne'un 1989'dan beri Top 10'da yer alan ilk şarkısı oldu.

Haberin Devamı

4 KEZ GRAMMY’E ADAY

2020'de Elton John ile düet yaptığı "Ordinary Man" albümünü çıkardı. 2022'de, Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready, Chad Smith, Robert Trujillo ve Duff McKagan ile birlikte "Patient Number 9" albümünü yayımladı. Böylece dört kez Grammy’e aday gösterildi. 2024'teki Rock & Roll Hall of Fame töreninde Jack Black, onu "rock and roll tarihinin en büyük solisti" ve "rock müziğin Jack Nicholson'ı" olduğunu belirtti.

ALBÜM ÜSTÜNE ALBÜM

1960'ların sonlarında Osbourne, Butler, gitarist Tony Iommi ve davulcu Bill Ward ile Polka Tulk Blues Band adıyla bir araya geldi. Ancak grubun adını Black Sabbath olarak değiştirdiler. Grup ilk albümleri "Paranoid"i, 1971'de "Master of Reality"yi, 1972'de "Vol. 4"ü ve 1973'te "Sabbath Bloody Sabbath"ı yayınladı. Black Sabbath, 1960'ların basmakalıp sözlerine meydan okudu. Altamont ve Charles Manson'la birlikte hippi karşı kültürünü yok etmeye yardımcı oldu.

Haberin Devamı

OSBOURNE'DEN VEFA

Sabbath'tan sonra Osbourne'nin ekibine kattığı yenilikçi Rhoads, "Blizzard of Ozz" ve "Diary of a Madman"de Rhoads'da çaldı. Rhoads, 1982'de tuhaf bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Osbourne, 1987'de onun anısına "Tribute" adlı canlı albümünü yayınladı.

Osbourne, daha sonra yeteneklerini "Bark at the Moon" ve "The Ultimate Sin" adlı albümlerinde gösteren Jake E. Lee ile anlaştı. Hotshot Zakk Wylde, Osbourne'un grubuna "No Rest for the Wicked" ve "No More Tears" albümlerinde eşlik etti.

Osbourne, 1995'te Associated Press'e verdiği bir röportajda yeni yeteneklerden için "Gelirler, kanatlanırlar, çiçek açarlar ve uçup giderler. Ama yoluma devam etmeliyim. Yeni yetenekler bulmak beni heyecanlandırıyor” demişti.