Son dakika... Haldun Dormen hayatını kaybetti

Bir süredir enfeksiyon tedavisi kapsamında hastanede bulunan ve yoğun bakımda olduğu bilinen Haldun Dormen (97), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.



MELEK BAYKAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ



Sanatçı Melek Baykal, CNN Türk’te Haldun Dormen’in ölümüne ilişkin şunları söyledi: “Ben şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizden aldım bu haberi, çok üzgünüz, şok geçiriyorum. Ne diyeyim şimdi, çok kıymetli ve değerli bir isim. Tiyatroya verdiği emekler, hizmetler, dostluğu, insanlığı kelimelerle anlatılacak boyutta değil. Hasta olduğunu biliyorduk ama Haldun ağabey ayağa kalkar diyorduk, yaşı vardı, çok üzgünüm.”

NEDİM SABAN: ÖĞRETTİĞİ ŞEY YILMAMAKTI



Sanatçı Nedim Saban ise duygularını şöyle paylaştı: “İleri yaşına rağmen sahneyi bırakmadı, sahnede hayat buluyordu, yaşam enerjisi ve sevinci vardı. Öğrettiği şey yılmamaktı, yıllarca başarısızlığı da yüzlerce başarısı da oldu, yılmadan yeniden başlamayı şiar edinmiş bir sanatçı. Kendisiyle çok anım var, tiyatro sahibi olmamı sağladı, bir bina boşalınca bana haber vermişti. Her tiyatroya yardım eden biriydi, çok üzüldüm. Yüzlerce isim yetiştirdi. Hem oyunları hem de kitapları var, hiç ölmeyecek gibi yaşadı, sabahları kahvaltıda bile yazı yazardı. Çok çok üzgünüm, başımız sağolsun.”



EROL EVGİN: ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK



“70 yıllık sanat yaşamını geride bıraktı, sayısız eserler yönetti, oynadı, kitaplar yazdı, 46 yıllık dostumdu, çok üzgünüm. " diyen sanatçı Erol Evgin ise şunları söyledi: En son hastanede ziyaret ettim, doktorlar izin verdi, beni duydu ve gülümsedi. Bunu da yenecek ve aramıza dönecek diye umut ediyordum ama öyle olmadı. Psikoloji, pedagolojiyi çok iyi bilen, çok zarif bir insandı, ondan çok şey öğrendik. Allah’tan rahmet, tüm sanatseverlere baş sağlığı diliyorum.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, ortaokul eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, lise öğrenimini ise Robert Kolej'de sürdürmüştür. Tiyatro eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesiyle tamamlayan Dormen, iki yıl boyunca ABD'de çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da dört oyunda sahne almıştır.





Türkiye'ye döndüğünde Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye katılan Dormen, ilk kez "Cinayet Var" adlı oyundaki dedektif rolüyle Türk seyircisiyle buluşmuştur. 1955 yılında kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosuna önemli bir katkı sağlamıştır.

DORMEN TİYATROSU VE MÜZİKALLER



Dormen Tiyatrosu, 1957-1972 yılları arasında en parlak dönemini yaşamıştır. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan "Sokak Kızı İrma"yı yöneten Dormen, bu eserle büyük beğeni toplamıştır. Gülriz Sururi, bu müzikaldeki performansıyla adını duyurmuştur. Tiyatro, 1962 yılında Beyoğlu'ndaki tarihi Ses Tiyatrosu'na taşınarak on yıl boyunca faaliyetlerini burada sürdürmüştür. "Bit Yeniği", "Şahane Züğürtler" ve "Yaygara 70" gibi oyunlar bu dönemde sahnelenen önemli yapıtlar arasındadır.

1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Şen Sazın Bülbülleri" gibi müzikalleri sahneye koymuştur. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" müzikali ise 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak sahnelenerek Türk tiyatro tarihine geçmiştir .





SİNEMA VE TELEVİZYON KARİYERİ



Haldun Dormen, tiyatro alanındaki başarılarının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da önemli işlere imza atmıştır. "Bozuk Düzen" ve "Güzel Bir Gün İçin" adlı iki sinema filmini yönetmiş, bu filmler 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi ödül kazanmıştır .

Televizyon kariyerinde ise 2001-2002 yılları arasında yayımlanan "Dadı" dizisindeki "Uşak Pertev" rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca "Hüdaverdi-Pırtık" (1972), "Yeşil Işık" (2002), "Unutulmayanlar" (2006) ve "Hicran Sokağı" (2007) gibi yapımlarda da rol almıştır.





YAZARLIK VE ÖDÜLLER



Haldun Dormen, tiyatroya olan katkılarının yanı sıra başarılı bir yazardır. Dördü otobiyografik olmak üzere "Sürç-ü Lisan Ettikse", "Antrakt", "İkinci Perde" ve "Nerede Kalmıştık" başlıklarıyla beş kitap ve on iki oyun kaleme almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kadın sahne sanatçılarının yaşamlarını konu alan "Kantocu" adlı eseri de büyük ilgi görmüştür .

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üzerinde ödül kazanan sanatçı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı ile ödüllendirilmiştir. 1997 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası olmuş ve bu organizasyonun sanat danışmanlığını üstlenmiştir .