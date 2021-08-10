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Kelebek
Haber Giriş: 10.08.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti


'UĞURLAR OLSUN CANIMIN İÇİ'

Oyuncu Oktay Kaynarca, Toziya'nın vefa haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygularını paylaştı. Kaynarca, "Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti



GEÇEN SEZON DİZİDEN AYRILMIŞTI

Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti


 
SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan usta oyuncu uzun bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda boy gösteriyordu.

Toziya beyazperdede ise Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.,

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