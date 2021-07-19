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Kelebek
Haber Giriş: 19.07.2021 - 20:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi

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Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın'ın ilk çocukları dünyaya geldi.

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düştü.

Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydının çocukları dünyaya geldi

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