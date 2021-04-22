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Kelebek
Haber Giriş: 22.04.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

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Son dakika haberi: Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından sağlık durumu hakkında son bilgiler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hakan Altun'un resmi Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşılan bilgiler şöyle:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır.

Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. 

Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir.

Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

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