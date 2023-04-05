SİYAD 55. Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buldu

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Sinema Yazarlar Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Türk Sineması ödülleri sahiplerini buldu. Geçen yıl sinemalarda gösterime giren 11 kategoride adaylar, SİYAD üyeleri tarafından oylanarak belirlendi. SİYAD 55. Türk Sineması Ödül Töreni, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı salonunda gerçekleşirken, Cem Davran törenin sunuculuğunu üstlendi. Selahattin Paşalı, Ekin Koç ve Emin Alper gibi birçok ünlü isim de törene katıldı. En İyi Film ödülü ’Kurak Günler’e verilirken, En İyi Yönetmen ödülünü Kurak Günler’in yönetmeni Emin Alper kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü, ’Bergen’ filmindeki performansıyla Farah Zeynep Abdullah’ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Selahattin Paşalı’nın başarılı oyunculuğuyla ’Kurak Günler’e gitti. En İyi Senaryo ödülü yine ’Kurak Günler’in yönetmeni Emin Alper’in eseri olarak belirlenirken, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Jale Arıkan (Kerr) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Erol Babaoğlu (Kurak Günler) ödülleri kazandı. Ödül töreninin sonunda kazananlar aile fotoğrafı çektirdi.



"BENİM İÇİN GÜZEL BİR GECEYDİ"



Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülüne aday gösterilen Ekin Koç, Burada olduğu için mutluyum. Biraz hile yapmış olabilirim. Ben kişisel bir ödül kazanamadım, fakat ödül alan insanlardan çoğu, benim içinde yer aldığım projelerde olduğu ve ödül aldıkları için mutlu oldum. Benim için güzel bir geceydi" dedi.



"TÜM KURAK GÜNLER EKİBİNE VE EMİN ALPERE TEŞEKKÜR EDERİM"



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Erol Babaoğlu, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmek gerçekten önemli. SİYAD benim çok önemsediğim bir kurum, faaliyetlerini sürmesi istediğim bir kurumdur. Murat Özer ve Sungu Çapanı buradan bir kere daha anmak isterim. Tüm Kurak Günler ekibine ve Emin Alpere teşekkür ederim. Gerçekten burada olmak güzel, bugün en çok söylenen kelimeleri söylemek istiyorum. Güzel bir bahar olacak. Sahnede de söylediğim gibi bizle hatırlama üzerine iş yapıyoruz. Yazarak, oynayarak ve çekerek hem iyiliği hem kötülükleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Kötülüğün kahkaha atarak üzerimize yürüdüğü bir çağda, dimdik duran bütün çiçeklerle beraber hissediyorum kendimi. Sahnede bütün çiçekleri koparabilirler ama baharın gelmesini engelleyemezler" diye konuştu.