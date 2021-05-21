Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı 'karavancı' oluyor

Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği “Şehirden Uzakta” isimli programı için yıl boyunca Anadolu’yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul’da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.

Cunda aşıkları

Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.

Kendi markasını kurdu

Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yıllar önce bir marka için büyük beden kıyafet tasarlayıp modellik yapan Karaca, artık kendi markasını yaratmak için kolları sıvadı! Üç aydır kendi markası için özel tasarımlar hazırlayan şarkıcı, internet sitesi üzerinden haziran ayında satışa başlıyor. Her yaş grubu kadın için her beden kıyafet tasarlayan Karaca, daha sonra çocuklar için özel tasarımlar yapmaya başlayacak.

Sezonu Antalya’da açtılar

Genç iş insanı Burak Hatipoğlu, tam kapanmanın sona ermesiyle ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi Melis Hatipoğlu ve kızları Derin ve Defne’yle Antalya’ya giden Burak Bey, bu keyifli tatilden fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil sezonunu bu yaz Antalya-Kemer’de açan Hatipoğlu çift, sonrasında Bodrum’a geçecek.

Birinci yıl kutlaması

DJ Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz, birlikteliklerinin birinci yılını kutlamak için tatile çıktı. Romantik hafta sonu kaçamağı için Marmaris’teki D Maris’e giden çift, ilişkilerinin birinci yılını baş başa kutladı.

Bir dönem ayrılan ama ayrılığa daha fazla dayanamayarak 14 Şubat Sevgililer Günü’nde barışan Faruk Sabancı-Dilay Korkmaz çiftini ben de tebrik ediyorum ve nazar değmesin diyorum...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?