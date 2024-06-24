Satılık... 12 milyon dolar

Haberin Devamı

Çocuklarının büyüyüp evden ayrılması üzerine malikanelerini satma kararı alan çiftin belirlediği fiyat ise 12 milyon dolar. Çift 2019 yılında 4.5 milyon dolara aldığı villada kapsamlı bir tadilat çalışmasına girişmişti. 8 yatak odası ve 12 banyo bulunan evde, bir spor salonu, kütüphane ve kapalı yüzme havuzu var. ABD basınına konuşan Zeta-Jones, evi sattıktan sonra eşiyle birlikte Bermuda ve Avrupa’da daha çok vakit geçirmek istediklerini söyledi. Çiftin ABD açıklarındaki Bermuda adası ve İspanya’nın Mallorca kentinde de lüks mülkleri bulunuyor.