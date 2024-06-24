Satılık... 12 milyon dolar

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Çocuklarının büyüyüp evden ayrılması üzerine malikanelerini satma kararı alan çiftin belirlediği fiyat ise 12 milyon dolar. Çift 2019 yılında 4.5 milyon dolara aldığı villada kapsamlı bir tadilat çalışmasına girişmişti. 8 yatak odası ve 12 banyo bulunan evde, bir spor salonu, kütüphane ve kapalı yüzme havuzu var. ABD basınına konuşan Zeta-Jones, evi sattıktan sonra eşiyle birlikte Bermuda ve Avrupa’da daha çok vakit geçirmek istediklerini söyledi. Çiftin ABD açıklarındaki Bermuda adası ve İspanya’nın Mallorca kentinde de lüks mülkleri bulunuyor.