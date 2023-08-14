Sahneye gelip uyardı... Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik!

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Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

AKALIN, KONSERİ UZATAN DİNDAR’A TEPKİ GÖSTERDİ

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıktı, sevilen şarkılarını konuklar için söyledi.

Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar’a tepki gösterdi.

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Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

"SEN BENİ TANIMIYORSUN"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, “Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi.

Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.