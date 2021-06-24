Zonklayıcı Baş Ağrısına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Şiddetli Baş Ağrısı Nedenleri Ve Tedavisi

Baş ağrısı zaman zaman ortaya çıkar ve çok şiddetli bir hal alabilir. Zonklayıcı baş ağrısı kişinin gündelik yaşam kalitesini de düşürmektedir. Zonklayıcı baş ağrısı strese bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Zonklayıcı Baş Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Kafein

Zonklayıcı baş ağrısı için kullanabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri arasında kafein gelmektedir. Kafein baş ağrısını geçirmek için oldukça etkilidir. Bunun için bir Türk kahvesi ya da kafeinli çay içebilirsiniz. Bu şekilde migren ataklarını da dindireceksiniz. Kafein zonklayıcı baş ağrısı için çok etkili bir doğal yöntemdir.

2) Sıcak ya da Soğuk Kompres

Sıcak ya da soğuk kompres de zonklayıcı baş ağrısı için çok etkili bir tedavi yöntemidir. Baş ağrısını hafifletir ve uyuşturmaktadır. Soğuk presi doğrudan şakak kısmına koyun. Bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin. Bu yöntem zonklamayı da azaltacak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Soğuk ya da sıcak kompresi uygularken başınıza yine masaj da yapabilirsiniz.

3) Yoga

Zonklayıcı ve şiddetli baş ağrısı için yoga egzersizleri de yapabilirsiniz. İlaç tedavisi kadar etkili olarak bilinen yoga egzersizleri baş ağrıları için çok iyidir. Bunun için nefes alma tekniklerini de iyi bilmeniz gerekiyor. Yoga duruşlarını ve yoga tekniklerini düzgün bir şekilde yaparak zonklayıcı baş ağrısından kurtulabilirsiniz. Özellikle yoga yaparken çene germe hareketlerini daha çok yapmalısınız.

Şiddetli Baş Ağrısı Nedenleri

1) Beyin Tümörü

Beyin tümörü baş ağrısının en büyük nedenleri arasındadır. Beyin kanseri olarak da bilinmektedir. Beyin bölgesinde oluşan kötü huylu tümörleşmeler hayati tehdit edici bir durumdur. Eğer şiddetli bir şekilde baş ağrısı çekiyorsanız mutlaka bu durumun tümör tehlikesine karşı araştırılması ve tektiklerinin yapılması gerekir.

2) Travma

Beyin travması ya da başın sert bir şekilde bir yere çarpması şiddetli baş ağrısına neden olmaktadır. Şiddetli baş ağrısının en büyük nedenleri arasında beyin travması görülür. Beyin travması mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

3) Grip

Grip hastalığının sonucunda geniz daralır. Bunun sonucunda nefes almak da zorlaşır. Aynı zamanda bu durum şiddetli olarak baş ağrısını tetikler. Grip hastalığının başlangıcında da şiddetli baş ağrıları görülebilmektedir.

4) Karbondioksit Zehirlenmesi

Baş ağrısının bir diğer nedeni de karbondioksit zehirlenmesidir. Karbondioksit zehirlenmesinde beyne sağlıklı oksijen gitmez ve sürekli olarak karbondioksit solunmak zorunda kalınır. Bu durumda da şiddetli baş ağrıları zehirlenmeden hemen sonra ortaya çıkar.

Şiddetli Baş Ağrısı Tedavisi

Şiddetli baş ağrısı şikayeti ile doktora giden hastalara ilk olarak bir takım testler yapılır. Daha sonra baş ağrısının nedeni saptanır. Baş ağrısının nedenine yönelik olarak tedavi sürecine başlanır. Özellikle baş ağrısı tedavisinde yüksek dozda olmak üzere ağrı kesiciler verilir. Ağrı kesiciler ile birlikte hastanın baş ağrısı hafifler. Şiddetli baş ağrısı tedavisinde akupunktur tedavisi de uygulanmaktadır. Kronikleşen ve dayanılmaz hal alan baş ağrılarında doktor tavsiyesi olarak akupunktur tedavisine başlanır ve migren gibi ağır ataklar bu şekilde tedavi edilmiş olur.

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