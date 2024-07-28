Yürümek ızdıraba mı dönüştü?

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Korkmayın, bu bir tümör, kanser ya da ur değildir. Mevcut genişlikte beyinden aldığı emirleri rahat rahat alt tarafa ileten omurilik kanalının, çeşitli sebeplerle iletim kabiliyetini kaybettiği

anlamına gelir.

GÜNÜMÜZÜN HASTALIĞI

25-30 yıl önce fazla duymadığımız ama son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık bu. Yüzde 80-85 oranında yaşlılık hastalığı olması, bizim de toplum olarak daha ileri yaşları yaşamaya başlamamız sebebiyle artık günümüzün hastalığı

olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor.

İleri yaşta görülmesi ve eşlik eden hastalıkların da olması, cerrahi müdahale şansımızı zorlaştırıyordu.

Hastaların hepsinin evin en değerli büyükleri olması, muayene bulgularının çok az olması ve sadece yürümeyle ortaya çıkan bir klinik tablo olması da cerrahi için birkaç adım geri atılmasına sebep oluyordu.

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Eski ameliyat teknikleriyle ameliyat olanların yaşadıkları tecrübeler omurga ameliyatlarına bakışı da negatif etkiliyordu.

KREMLE TEDAVİSİ OLMAZ MI?

Maalesef kanal darlığı tedavisi masaj, egzersiz, iğne, ilaç ya da kremle olmaz.

Kanaldaki darlık, cerrahi yöntemlerle açılmalıdır.

Ama bunun normal dokulara zarar verilmeden, tereyağından kıl çeker gibi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca hastanın eşlik eden problemleri göz önünde bulundurularak kanaması az, kısa süreli bir cerrahi işlem olmalıdır.

Hasta öyle bir müdahale görmelidir ki, hemen ayaklanıp emboli riskini ortadan kaldırarak yürüyüşlerine başlamalıdır.

MİKROCERRAHİ

Bu alanda en güzel gelişme, ‘MİC’ olarak kısaltılan, küçük bir açılımla en fazla faydayı sağlayan cerrahi dokunuş olan mikrocerrahidir.

Ameliyat, ister genel narkozla, ister bölgesel narkoz olan epidural anesteziyle yapılır.

1.4 cm cilt kesisinden girerek kanal genişletme işlemi uygulanır.

AMELİYAT SONRASI HASTAYI NELER BEKLİYOR?

Kanal darlığının açılmasıyla tüm iletim sistemi rahat rahat komut verir hale gelir.

Yani uzun süre ameliyattan kaçan ve kas güçsüzlüğü olan kişiler hariç, hastalar operasyondan 2-3 saat sonra ayaklanıp yürümeye başlayabilir.

Bu süreçte hastanın hareketlerini artırması istenir.

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Kısacası hastalar yatarak değil, gezerek iyileşiyor.

Kas gücü kaybı fazla olan hastalarda fizik tedaviyle iyileşme sağlanır.

Önemli olan, ameliyat için geç kalmamaktır.

Korkusu olan hastalar, yaş ve kilodan bağımsız olarak ameliyat şansını iyi düşünmeli.

Çünkü hasar geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya ulaştığında, yapılacak olan mikrocerrahi de fayda sağlamayabilir.

Operasyonun 1.4 cm’lik kesiyle yapılması, mikrocerrahiyle dokuya saygılı bir ameliyat olması, kan kaybının minimal düzeyde olması ve işlemin kısa sürede tamamlanması sebebiyle iyileşme süreci de hızlıdır.

Hastaların ameliyattan 2-3 saat sonra kalkıp yürümeleri ve ertesi gün eve dönmeleri de bunun en büyük göstergesidir.

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İş hayatına devam eden kanal darlığı hastalarına ameliyattan sonraki 1-2 hafta dinlenmelerini tavsiye edilir.

NOT:

Bu tür bir ameliyat için mutlaka doktora danışılmalıdır. Danışılan doktorun diploması, çalıştığı kurumlar, tecrübesini de hesaba katmak gerekir.

İşlemin yapılacağı hastanenin bakanlık onaylı olmasını mutlaka göz önünde bulundurun.