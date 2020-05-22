Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Yüksek tansiyon nasıl düşer ve düşürülür?

Hem stres ve kaygı psikolojik etkenler, hem de birtakım hastalıklar tansiyonu yükselten etkenler arasında yer almaktadır. Tıp literatüründeki karşılığı hipertansiyondur. Teşhisi için kan basıncına bakılır. Kan basıncı 140 / 90mmHg olan kişilere hipertansiyon teşhisi konulur. Çeşitli tetkik ve araştırmalar sonucu nedenleri sıralanabilir. Ancak bazı hastalarda ani tansiyon yükselmesinin ana nedenleri hala bilinmemektedir.

Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

1- Sarımsak: Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu düşürmek için en etkili yöntemlerden biridir. O anda yiyecek durumda olmayanlara sarımsak soyularak koklatılabilir. Sadece birkaç dakika içerisinde tansiyonu yükselen kişiler çok daha sağlıklı hissetmektedir.

2- Tuzsuz ayran: Tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilirken, düşürmek için tuzsuz ayran tüketilmelidir. Bununla birlikte yoğurt yemesi de hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

3- Nar ve nar suyu: Narın az bilinen faydalarından bir diğeri de tansiyonu düşürmesidir. Nar suyu da aynı şekilde son derece sağlıklı olup bu amaçlı içilebilir.

4- Yüzünü yıkamak: Hastanın suyunu soğuk suyla yıkamak şok etkisi yaratacaktır ve tansiyonun düşmesine vesile olacaktır. Bununla birlikte imkanı olanlar ılık suyla duş alarak rahatlayabilir.

Yüksek tansiyon nasıl düşer ve düşürülür?

Yüksek tansiyonu düşürmek için yüksek tansiyona iyi gelen besinler ve işlemler uygulanabilir. Tabii ki, bir doktora ve uzmana danışılması en önemli konuların başında gelir. Doktorunuzun ya da uzmanın vereceği talimatları yerine getirerek yüksek tansiyon düşürülür.

Yüksek Tansiyon neden olur? Yüksek Tansiyona Neden Olan Ana Etkenler Nelerdir?

1- Aşırı tuz tüketimi: Özellikle 45 - 50 yaş üstü kişilerin aşırı tuz tüketmesi hipertansiyona davetiye çıkaran alışkanlıkların başında geliyor. Yemeğe ve salataya atılan fazla tuz oranı tansiyonun hızla yükselmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte içerisinde çok fazla tuz bulunan gıdaları tüketmek de riskler arasında yer alıyor.

2- Genetik faktörler: Yüksek tansiyona etki eden faktörler araştırıldığında ailelerin hasta hikayelerine de bakılır. Ailede ya da yakın akrabalarda hipertansiyon şikayeti bulunan kişilerin bu rahatsızlığa yakalanma riskleri diğerlerine oranla iki kat daha fazladır.

3- Gerekli vitaminlerin alınmaması: Belli başlı gıdaların içeriğinde bulunan vitaminler, tansiyon dengeleme hususunda da insan sağlığına faydalar sunmaktadır. Bu gıdaların yetersiz alınması sonucu tansiyon yükselebilir. Özellikle potasyum ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Süt ve süt ürünleri kahvaltı ürünlerinde sıklıkla tüketilmelidir.

Obezitenin Yüksek Tansiyona Etkisi Var mı?

En çok merak edilen ve sorulan konulardan biri obezite ile yüksek tansiyon arasındaki ilgidir. Dünya çapında yapılan birçok araştırma aşırı kiloların doğrudan ya da dolaylı olarak tansiyon dengesizliğine yol açtığını gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda diyabete bağlı nedenlerle ortaya çıkan sağlık sorunları arasında hipertansiyon da yer alıyor.

Psikolojik Nedenler Yüksek Tansiyona Neden Olur mu?

Stres psikolojik bir faktör olup yüksek tansiyona doğrudan etki etmektedir. Bunun yanı sinirlilik hali ve çok fazla üzülmek de hipertansiyona neden olmaktadır. Önüne geçmek için kaygı ve stresten uzak bir yaşam biçimi tercih edilmelidir. Sinirlendiği takdirde tansiyonu yükselen kişiler sakinleştirilerek tansiyonu normal seviyelere çekilmelidir.

Yüksek Tansiyon Nasıl Anlaşılır?

Yüksek tansiyon belirtilerini bilmek ve buna göre davranmak çok daha bilinçli hareket etmek adına önemlidir. Belirtilerden en az ikisini bir arada görülüyorsa hastanın tansiyonu yükselmiş demektir.

1- Baş dönmesi: Bir yerde otururken ya da yürürken başın aniden dönmeye başlaması yüksek tansiyonun habercisidir. Kişi eğer hareket halindeyse bir yere oturmalı ve derin derin nefes almalıdır. Eğer evde değil dışarıda ise ilk etapta bir bardak soğuk su içmelidir.

2- Ense kökünde ağrı: Kişilerin ensesinde aniden bir ağrı hissetmesi ve bu ağrının giderek artması yüksek tansiyon belirtileri arasında yer alıyor.

3- Kısa süreli görme bozuklukları: Başın dönmesi ile birlikte bazı kişilerde kısa süreli görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bazıları bulanık bazıları çift görebilir.