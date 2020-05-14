YKS LGS sınav kaygısı nasıl atlatılır?

Yapılan açıklamalarla birlikte Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) 20 Haziran 2020 günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 27-28 Haziran 2020 günlerinde yapılacağı kesinleşti. Aile danışmanlığı, çocuk genç psikolojisi, sınav başarısı ve motivasyon alanlarında danışmanlık yapan Psikolog Leman Alaca, sınav tarihlerinin yakın olması sebebiyle öğrencilerde kaygı ve endişe meydana geldiğini belirterek açıklamalarda bulundu.



Alaca yapmış olduğu açıklamada ‘’Sınav tarihlerinin açıklanması ile birlikte öğrencilerde yüksek kaygı ve stres gözlemlenebiliyor. Geçirmekte olduğumuz salgın süreci de bu kaygı ve stresi tetikleyebiliyor. Fakat şartlar ne olursa olsun sınav süreçlerinde öğrenciler üzerinde bir kaygı zaten gözleniyor. Önemli olan bu kaygıyı hedeflerimiz doğrultusunda olumlu yönde kullanabilmektir.’’ dedi.

Alaca yapmış olduğu açıklamalarda öğrencilerin bu süreç içinde asla umutsuzluğa kapılmamasını belirtirken ‘’Öğrenciler bu süreçte çalışmalarına devam etmelidir. Özellikle konu tekrarı yapmalı ve geçmiş yıllarda sınavlarda çıkan soruları tekrar çözmelidir. Endişeye mahal vermemeli, bol bol hayal kurmalı, dans ve egzersiz gibi aktivitelerde bulunmalıdır. Bu tip aktiviteler öğrencilerin rahatlamasına ve stresin azalmasına sebep olacaktır.’’ dedi.



Sınav tarihleri yaklaşırken öğrencilerin en fazla dikkat etmesi gereken durumun uyku düzeni olduğunu belirten Alaca ‘’Uyku düzeni öğrencilerimizin sağlığı ve zinde olması için son derece önemlidir. Öğrencilerimiz genellikle gece ders çalışmayı sever, fakat sınav tarihlerinin yaklaşması ile birlikte onlara erkenden uyanmalarını gündüz ders çalışarak, geceleri erkenden uyuyup, iyi bir şekilde uykularını almayı, sınava kendilerini zinde bir beyin ve vücutla hazırlamalarını tavsiye ediyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.