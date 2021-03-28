Yer elmasının faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? İşte yer elması hakkında bilinmesi gerekenler

Ay çiçeğigiller familyasından olan yer elmasının faydaları pek bilinmiyor. Fakat diğer kök sebzelere göre daha yüksek protein içeriğine sahip bir besin. Ayrıca sülfür içeren önemli amino asitler torin, metionin, homosistein ve sitein açısından da zengindir. Bu amino asitlerin en önemli özelliği bağ dokularının esnekliğini sağlamaktır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, yer elmasının faydaları ve yan etkileriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Yer elması nelere iyi gelir?

Demir açısından oldukça zengin olan yer elması yağ içermez ve bir kasesi 109 kalori kadardır. Kırmızı ete yakın demir miktarına sahip olan yer elması, anemi yani demir eksikliği sorunu olanlar için sağlıklı bir kaynaktır.

İçerisinde bulunan inulin miktarı nedeniyle sindirim fonksiyonlarına takılmadan geçebilen yer elması, bağırsak sağlığı için de önemlidir. Potasyum açısından zengin olduğu için sporcu beslenmesinde de önemli bir yere sahip. Ayrıca potasyum kasların çalışması için de gerekli bir mineraldir. Bu sebeple kaslarını çalıştıran kişilerin beslenme listelerine eklemeleri önerilir.

İyi bir lif kaynağı olduğu için kolesterol seviyesini düzenler ve dolayısıyla kalp sağlığını korur.

Demir açısından zengin olan yer elması; bakır ve C vitaminlerini de bolca barındırır. Bu nedenle saç sağlığı açısından da mucize besin diyebiliriz. Çünkü demir saçlara oksijeni ileterek sağlıklı saç kökleri oluşmasına yardımcı olur, bakır saç büyümesini destekler ve C vitamini de kolajen sentezinin bir parçasıdır. Yani bu vitamin ve mineralleri bir arada bulunduran yer elması iyi bir saç dostudur.

Yer elması, magnezyum açısından da zengindir. Magnezyum vücudun sinir sistemi, enerji metabolizması ve arınma kısmında görev alır. Yani denge sağlayan önemli minerallerden biridir. Ayrıca magnezyum kan şekerini dengeleyerek insülin direnci gelişmesini engeller.

İnsülin içeren yer elması enerji metabolizması konusunda da görev alır. Kan şekerini düzenleme ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirme konusunda destek olur.

Sindirim sistemi dostu olan yer elması başta tiamin olmak üzere pek çok B grubu vitaminini bulundurur. Yani aynı zamanda sinir sistemine de dosttur.

Yer elmasının zararı var mı?

Her besinin olduğu gibi yer elmasının da aşırı tüketimi yaradan çok zarar getirebilir. Bu yan etkiler ise;

Safra kanalında tıkanmalara neden olur.

Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Safra taşı üretimine neden olur.

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