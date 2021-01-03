Yeni yılın ameliyatsız estetik trendleri

2021’de umut ettiğimiz, dışarıda vakit geçireceğimiz günlerde sadece yüz değil fit bir vücut da öne çıkacak. Kişinin genç ve dinç görünmesi tek başına yüz bölgesi değil, tüm cildimize göstereceğimiz özenle mümkün.

Yaşla ve hareketsizlikle cildimizdeki kolajen seviyesi azalır ve kolajenin kalitesi düşer.

Bu da gevşeme ve sarkmalara, selülit ve çatlaklara yol açar.

Bunun önüne geçmek için kolajen artırıcı bitkisel gıdaların tüketilmesi çok önemlidir.

Özellikle havuç, balkabağı gibi turuncu sebzeleri, pancar, domates gibi kırmızı lezzetleri tercih edin. Omega-3 zengini besinlerin hepsi güvenilir birer kolajen dostudur.

Ayrıca hayvansal kolajenleri de, yani kemik suyu ve kelle paçayı da tercih etmelisiniz. Gıdalarla alamadığınız kolajeni içilebilir sıvı gıda takviyeleri olarak da belli bir yaştan sonra, özellikle 40 yaş sonrası almalısınız.

Cildinizdeki kolajeni uyaran ve vücudu sıkılaştıran radyofrekans ve ultrason enerjilerini kullanan enerji bazlı cihaz uygulamaları, spor ve diyete rağmen koruyamadığınız cilt elastikiyetini destekleyecektir.

BOTOKS AÇIK ARA ÖNDE

Botoks her sene olduğu gibi bu sene de göz çevresi kırışıklıklarının düzeltilmesinde seneye damgasını vurdu. Yıllardır en sık uygulanan kozmetik uygulama olarak ön sıralarda yer alan botoks uygulaması maske takmayla beraber göz çevresinin ön plana çıkmasıyla sıklıkla tercih edildi. Kaz ayağı dediğimiz göz çevresinde oluşan mimik çizgileri gülmeyle daha derinleşiyorsa, uygun dozlarda yapılacak botoks, gülüş estetiğini bozmadan, gülme mimiğini kaybetmeden, gülerken artan çizgi ve kırışıklıkları önleyecektir. Yine aynı şekilde çatık kaş görüntüsü ve alındaki yatay çizgilerde de bu yöntem etkilidir.

GIDI ERİTME

Yine bu süreçte sıklıkla başvurulan başka bir sorun da gıdı bölgesindeki sarkma ve yağlanmalar. Bu amaçla yapılan ameliyatsız gıdı estetiğini çok sık kullanıyoruz.

Bazen kişide çene geride olduğunda veya yaşla birlikte çene gerilediğinde kişide gıdı daha ön plana çıkabiliyor. Bu durumda yapılan çene dolguları kişinin hem profilden görüntüsünü düzeltirken hem de illüzyon gibi gıdının ortadan kaybolmasına yardımcı oluyor.

Gıdı bölgesinde yağlanma ön planda ise enjeksiyon lipoliz teknikleri ile bitkisel ilaçlar kullanılarak o bölgedeki fazla yağlar parçalanıp kalıcı olarak vücuttan uzaklaştırılabiliyor.

ÜÇÜ BİR ARADA YÖNTEMİ: HİBRİD DOLGU

Yeni yılın en trend uygulaması hibrid dolgu kişiye tek seansta pek çok etkiyi aynı anda sunma imkanı vermektedir. Pandemi sürecinde çok sık gelip gitmek istemeyen kişiler için tek uygulamayla hem sarkma, hem cilt kalitesini artırma, hem de hacim kazandırmayı aynı anda sunan bu uygulama çok tercih edilmektedir. İple yüz germe, mezoterapi ve dolgu uygulamaları seans seans yapıldığında kombinasyon tedavisi olarak sıklıkla tercih ettiğimiz yöntemlerdir.

Ancak hibrid dolgu yapıldığı an etkinin başladığı ve aylar içerisinde daha kalıcı hale geldiği; morarma, şişme gibi yan etkilerin yaşanmadığı ve tek seansta tüm uygulamaların etkisini bir arada gösterdiği bir yöntem.

AMELİYATSIZ YANAK İNCELTME

Yüzü inceltmenin ameliyatsız ve çok daha kolay bir yöntemi olan V-Line, ağız içi monopolar radyo frekans uygulamasıdır. Yanak yağlarını azaltarak yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlayan yüksek radyo frekans teknolojisi ile istenilen şekilde ince yanaklara sahip olmada yardımcı bir yöntemdir.

Böylece hem yanaklardaki yağ dokusunu azaltabilmekte, hem de yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Monopolar radyofrekans enerjisi kullanarak özel tasarlanmış başlık ile yanaktaki yağ dokusunu incelten bu teknoloji, yanak içindeki mukozadan yapılan uygulama ile dokunun ısınmasını, bu sırada yağların sıkılaşmasını ve kolajen üretimini uyararak cildin sıkılaşmasını sağlar.

Bu işlemde amaç sadece istenmeyen yağların erimesi değil aynı zamanda ısının etkisiyle kolajen stimülasyonu yaparak sıkılaşmayı da sağlamaktır.

EVDE GÖZ ALTI MORLUK TEDAVİSİ

Mikrokanal bant teknolojisi: Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde evde yapabileceğiniz, iğnesiz ama etkili yöntemler ülkemizde kolayca erişilebilir hale geldi.

Göz çevresine uygulanan patentli mikrokanal bant teknolojisiyle üretilmiş patchler yara bandı gibi bir bant içerisine yerleştirilen mikrokanallar sayesinde cilt bariyerini geçip alt dokulara aktif bileşenler ve hyalüronik asiti ulaştırır.

Bu aktif içerikler vücudun doğal nemi ile çözünür ve hemen çalışmaya başlar. Göz altına bu bölgenin hassasiyeti ve inceliğinden dolayı çoğu zaman enjeksiyon yöntemleriyle uygulayamadığımız aktif bileşenler bu teknoloji sayesinde mikrokanallar yardımıyla cilt bariyerini geçip cilt altı dokuyu hedefler. Böylelikle göz altı derisinin nemi artar, kırışıklıkların derinliği ve ince çizgiler azalır, cilt daha pürüzsüz ve dinç görünmeye başlar.