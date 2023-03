'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

NHS’in Sağlıklı Beslenme Rehberi’ne göre; her gün çeşitli meyve ve sebzelerden en az 5 porsiyon tüketilmeli, günde 30 gram lif tüketilmeli (5 porsiyon meyve ve sebze, 2 adet tam buğdaylı mısır gevreği bisküvisi, 2 kalın dilim kepekli ekmek ve fırında büyük bir kabuklu patates), daha az yağ ve şeker içeren süt ürünleri alternatifleri denenmeli, fasulye, bakliyat, balık, yumurta, et ve diğer proteinler tüketilmeli, her hafta biri yağlı olmak üzere 2 porsiyon balık tüketilmeli, doymamış yağlar tercih edilmeli ve az miktarda tüketilmeli, günde 6-8 bardak su içilmeli, günde 6 gramdan az tuz tüketilmeli, kadınlar 20 gram, erkekler ise 30 gramdan az doymuş yağ tüketmeli.