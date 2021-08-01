Yazın uygulanan ameliyatsız işlemler

LEKE TEDAVİSİ YAZIN YAPILIR MI?



Yaz aylarında en sık

gördüğümüz cilt rahatsızlıklarından birisi, güneş sonrası ortaya çıkan güneş lekeleridir.

Bazı lekeler kışın kaybolurken yazın artmaya eğilimlidir.

Peki bu lekelerin tedavisi yazın yapılabilir mi? Bu sorunun cevabı hem ‘evet’, hem ‘hayır’dır.

Yeni ortaya çıkmış lekelerde geç kalmadan tedaviye başlamak gerekir. Bu lekeler derinleştikçe tedavi ihtimali azalır çünkü.

Eğer yazın ortaya çıkan lekeniz kışın da kaybolmuyorsa, iyice derinleşmiş demektir. O nedenle deri bütünlüğünü bozmayan, cildi hassaslaştırmayan leke tedavileri yazın da uygulanabilir. Ancak soyucu, yakıcı lazerler ve işlemler yaz aylarında tercih edilmemelidir.

Bu tür yaklaşımlar yeni leke oluşumunu da tetikleyebilir.

Yazın yapılan leke tedavileri cilt yenileyerek epidermal, yani cildin üst tabakasında oluşan lekenin azalmasına ve giderilmesine yardımcı olacaktır.

Bu amaçla cilt yenileyici ışık ve lazer sistemleri, Thuliumterapi, leke mezoterapisi, PRP, Gümüş cilt parlatma tedavisi, hücre yenileyici kremler kullanılabilir.

Güneş lekeniz çıkmışsa geç kalmadan bir dermatoloji uzmanına başvurmanız doğru olacaktır.



YAZ-KIŞ BOTOKS MÜMKÜN



Botoks yaz-kış, özellikle de yazın en sık yaptığımız estetik uygulamalardandır. Yazın güneşin de etkisiyle göz kısma, kaş çatma gibi mimikler daha fazla kullanılır.

Renkli gözlü, açık tenli bireyler güneş hassasiyeti olduğu için güneşe bakarken zorlanır, gözlerini kısar ve güneş ışınlarından daha fazla etkilenirler.

Ayrıca güneşin foto-hasarlanma ve foto-yaşlanma etkisi nedeniyle çizgi ve kırışıklıklar artar. Botoks, kas gevşetici ve cilt canlandırıcı etkisiyle mimik çizgilerinin derinleşmesini önleyecek, yeni oluşan çizgileri giderecektir.

Yine cilt sebum düzeyini dengelediği ve terlemede de etkili olduğu için yüz bölgesinde sıklıkla tercih edilir.

Sadece 10 dakika süren bu işlem, güneşe hassasiyet yapmadığı ve deri bütünlüğünü bozmadığı için uygulamadan hemen sonra günlük aktivitelere devam edilebilir.

Aynı şekilde yazın artan terlemeye de botoks uygulanabilir.

Koltukaltı, alın, saçlı deri, eller ve ayaklardaki terlemede botoks güvenle kullanılabilmektedir.

Herhangi bir yan etkisi olmayan botoks, uzman doktorlar tarafından doğru dozda ve doğru teknikle uygulandığında kişinin yaşam kalitesini artıran güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

Etkisi 3 gün içinde başlayıp, 15 gün içinde tamamen ortaya çıkar. Uygulama sonrası kişinin bölgesel olarak aşırı terleyen ter bezleri normal çalışmaya başlar ve kişi 6-8 ay süre ile aşırı terleme sorunundan kurtulur.



CİLT SARKMALARINDA KIŞI BEKLEMEYİN



Yazın makyaj çok tercih edilmeyince ciltteki kusurlar daha çok göze batar hale gelir.

Özellikle yüz sarkmaları kişiyi rahatsız etmeye başlar. Cilt sarkmasına yönelik HIFU (Fokuslu Ultason) işlemi yazın rahatlıkla uygulanabilir.

Fokus ultrason ameliyatsız yüz gençleştirme işlemi, işlem sırasında cildin yüzeyinde gözle görülür bir etki oluşturmadığı için diğer tüm estetik işlemlerden farklı olarak yaz-kış uygulanabilir.

Cildin üst dokusuna zarar vermeden, SMAS tabakası dediğimiz en alt dokularında çalışan ve bu bölgede kolajen stimülasyonu yapan yöntem, yazın en sık yaptığımız işlemlerdendir.

Bu yöntem 30-35 dakika sürer ve etkisi kişinin yaşına, cilt tipine göre 1.5-2 sene kadar sürer.

Etkisi 3 ila 6 ay içerisinde ortaya çıkar ve siz her sabah daha genç ve sıkı uyanırsınız.

Bu yöntem yüz ovalinin düzeltilmesi, cilt sarkmalarının önlenmesi, kaş düşüklüğü, göz çevresindeki kırışıklık ve torbalanma görüntüsünün azaltılmasında da kullanılmaktadır.

Fokus ultrason tek seans uygulanır.

Fokus ultrason tedavisi yüzdesoyulma ve kabuklanma yapmaz. Bu yüzden uygulamadan hemen sonra iş ve sosyal hayata dönülebilir. İşlem sonrası makyaj yapmakta da sakınca yoktur.



YANAK İNCELTME DE UYGULANABİLİR



Yüzü inceltmenin ameliyatsız ve çok daha kolay bir yöntemi olan V- Line, ağız içi monopolar radyo frekans uygulamasıdır.

Yanak yağlarını azaltarak yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlayan yüksek radyo frekans teknolojisi ile istenilen şekilde ince yanaklara sahip olmada yardımcı bir yöntemdir.

Böylece hem yanaklardaki yağ dokusunu azaltabilmekte, hem de yanak dokusunun sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Monopolar radyofrekans enerjisi kullanarak özel tasarlanmış başlıkla yanaktaki yağ dokusunu incelten bu teknoloji, yanak içindeki mukozadan yapılan bir uygulama ile dokunun ısınmasını, bu sırada yağların sıkılaşmasını ve kolajen üretimini uyararak cildin sıkılaşmasını sağlar.

Bu işlemde amaç sadece istenmeyen yağların erimesi değil aynı zamanda ısının etkisiyle kolajen stimülasyonu yaparak sıkılaşmayı da sağlamaktır.

İşlem yanak içinden yapıldığından cilt yüzeyinde herhangi bir hassasiyet yapmadığı için yazın rahatlıkla kullanılabilmektedir.

EVDE NE YAPABİLİRİZ?

Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde, evde yapabileceğiniz etkili yöntemler ülkemizde de kolayca erişilebilir hale geldi. Göz çevresine morluk ve sıkılaşma için uygulanan patentli mikrokanal bant teknolojisiyle üretilmiş patch’ler yara bandı gibi bir bant içerisine yerleştirilen mikrokanallar sayesinde cilt bariyerini geçip alt dokulara aktif bileşenleri ulaştırır. Böylelikle göz altı derisinin nemi artar, kırışıklıkların derinliği ve ince çizgiler azalır, cilt daha pürüzsüz görünür. Cilt lekelerinde de yine aynı şekilde etkili olan bu bantlar yüzeyden değil, deri altından lekeyi tedavi edebilen bir sistemdir. Sadece haftada bir-iki defa akşamları kendi kendinize bu uygulamayı yapabilirsiniz.

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