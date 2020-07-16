Yaz ve güneş saçlarınızı yıpratmasın! Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

Saçlarımız kırılmadan ve yıpranmadan, cildimiz kırışmadan ve sarkmadan önlemlerimizi almamız gerekir. Bilinçli ve doğal bakım yöntemleriyle de sağlıklı ve güzel olabilirsiniz. Ama tabii ki bunu yaparken, kulaktan dolma yöntemler, koca karı bulamaçlarıyla değil, gerçekten bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış yöntemlere başvurmanızda fayda var. Aksi takdirde astarı yüzünden pahalıya gelebilir...



Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı



Bakım nasıl olmalı

Kuruyan ve yıpranan saçların yoğun neme ihtiyacı vardır. Bol su içmek, nemlendiricili şampuan ve saç kremleri tercih etmek gerekir. Şampuanın, kuru saçlar için daha nemlendiricili ve besleyici yağlar içermesi önemlidir. Yağlı saçlar için kullanılan şampuanların ise saç diplerini kurutmadan, tahriş etmeden yağ dengesini sağlaması ve yine saç dökülme karşıtı şampuanların kimyasal içeriklerinin fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.

Havuz ve deniz sonrası saçları mutlaka yapılandırıcı özelliği olan doğal yağlardan zengin bir şampuanla yıkamak gerekir. Saçı aşırı kurutan sabunlar veya dökülme karşıtı kimyasal içeren temizleyiciler zaten klor ile kuruyan saçları daha da yıpratacaktır.

Özellikle kuru saçların haftada bir doğal yağlarla desteklenmesi önemlidir. Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için tatlı badem yağı, zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile saç derinize masaj yapabilirsiniz. Kağıt maskelerle bu yağları saçlı deride sabaha kadar bekletip sonrasında yine doğal yağlar içeren şampuanlarla yıkamak yıpranmayı geriletecektir.

Güneşten, sıcaktan ve sudan yeterince yorulan saçlarınızı yaz mevsiminde dinlendirmek için bazı günlerde sıcak saç şekillendiricileri ve kurutucularından uzak tutun.

Güneşten yıpranan saçları ısı, fön ile şekillendirmek, saçları daha da kurutarak yıpratır. Saç kurutma makinesi kullanmak yerine doğal kurumaya bırakmak tercih edilmeli ya da makinede düşük ısı ile uzaktan kurutma yapılmalıdır.



Tedavide kullanılan yöntemler

Kurumuş ve yıpranmış saçlara parlaklık vermek ve beslemek amacıyla saç mezoterapisi ve PRP yöntemleri kullanılır.

Mmezoterapide saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral, aminoasitler özel bir ilaç şeklinde saç köklerine enjekte edilir. Bu yöntemle saçlar tekrar beslenir, canlanır ve daha parlak hale gelir. Bu özellikle mevsimsel saç dökülmelerinde de kullanılan bir yöntem.

Saç mezoterapisini, PRP tedavisi ile kombine bir şekilde uygulanabilir. PRP tedavisinde, hastadan alınan kan özel bir işlemden geçer. Bu kandan ayrılan özel tamir hücreleri problemli alanlara uygulanır.

Yirmi dakika süren bu işlem, kıl folikülleri canlı ise yeni saç çıkışını sağlar. Saç dökülmesini azaltıp saç kıllarının kalınlaşması ve güçlenmesine yardım eder.

Hiçbir yan etkisi olmayan PRP ile kişinin kendi hücreleriyle kendisini tedavi etmiş olunur. PRP ile saçlar yaz aylarının olumsuz etkilerinden korunur. Her mevsim güvenle uygulanabilmekte.

Hücresel saç tedavisi ile ense ve kulak arkası bölgedeki genetik olarak her zaman dirençli kalmak için kodlanmış sağlıklı ve güçlü saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu elde edilir. Bu süspansiyon saç kökü hücresinin güçlenmesini ve kendini yenilemesine kuvvetli bir destek verir.

Problemli saçlı deri bölgelerine bu süspansiyonun uygulanmasıyla hasta ve cansız saç köklerine zayıflayan saç kökünün yenilmesi ve daha sağlıklı olması için destek verilir.