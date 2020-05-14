Yavşan otu nedir? Yavşan otu faydaları neler?
Türkiye’de çıban otu, oğlan otu, at teresi, miskotu ve yara otu gibi çeşitli isimlerle bilinen yavşan otu, faydalarıyla dikkat çekiyor. Çok fazla hikâyesi bulunan yavşan otu özellikle mide rahatsızlıklarına olan katkısıyla tercih ediliyor. Ayrıca, kadınların regl dönemlerini daha rahat geçirmesini de sağlar. İşte yavşan otunun diğer faydaları...
Yavşan otu, çiçekli bitkiler familyası Plantaginaceae'nin yaklaşık 500 türle temsil edilen en büyük cins taksonudur, daha önceleri sıracaotugiller familyasında sınıflandırılmıştır. Aynı adla da anılan Yavşan ile karıştırmamak gerekir. Yavşan otu, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın killi, kireçli topraklarında ve güneşli yerlerde, ormanların seyrek yerlerinde veya orman kenarlarında, yol kenarları, çimenlikler ve meralarda yetişir.
Yavşan otu faydaları neler?
• Mide problemleri olan ülser ve gastrit tedavisinde tedavisinde etkilidir.
• Mide zarının kendi kendini yenilemesi ve onarmasına yardımcı olur.
• Yaprağının yakısı kullanılarak vücuttaki yaralar iyileştirilir.
• İltihapları önleyen yavşan otunun suyu ile ağızda gargara yapılırsa, ağız ve boğaz iltihaplarını tedavi eder.
• Baş ağrısını ve kulunçlardaki tutulmaları keser.
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