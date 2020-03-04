Yaşlanmayı durduran kolajen maske nasıl yapılır? Evde kolajen maskesi yapımı

Yaşlanmayla birlikte artan kolajen kaybı cilt kırışıklıklarına neden oluyor. Kolajen içerikli besinlerin ve kolajen takviyelerinin düzenli tüketimi, kolajen içeren nemlendirici ürünlerin kullanımı ile cildin aşırı miktarda kolajen kaybetmesi durdurulabilir. Cilt Uzmanı Şems Arslan’ın verdiği yalnızca 3 malzemeden oluşan maske sayesinde kırışıklık görünümünün azalması sağlanabiliyor. İşte, yaşlanmayı durduran kolajen maske tarifi:

3 Malzemeye kolajen maske

1 çay bardağı chia tohumu

1 çay bardağı keten tohumu

2 su bardağı demlenmiş yeşil çay

Tarif:

Tohumları bir kaba alın ve üzerine demlenmiş yeşil çayı ekleyin ve aynatın.

Bir kenarda kaynamaya devam ederken gazlı bezden yüzünüze uygun şekilde, makas yardımıyla kağıt maske oluşturun.

Kaynatmış olduğunuz yeşil çay ve tohumları boş bir kabın içine süzün.

Soğuduktan sonra kestiğiniz kağıt maskeyi kabın içine batırın. Yeterince ıslandıktan sonra yüzünüze yerleştirin. 30 dakika bekletin.

Not: Artan sıvıyı buz dolabında saklayabilirsiniz.

Kolajen nedir?



Kolajen, insanların yanı sıra hayvanların dokusunda da bulunan, fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulan bir protein türüdür. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücudumuzun bütünlüğünü korumaktır. Cilde esneklik ve sıkılık kazandırmak, eklem, tendon ve organlarımızı bir arada tutmak, diğer en önemli görevleridir. Yaşlanmayla birlikte artan kolajen kaybı, eklem rahatsızlıklarına, bacak ve kalçalarda yoğunlaşan selülitlere ve cilt kırışıklıklarına neden olur. Kolajen içerikli besinlerin ve kolajen takviyelerinin düzenli tüketimi, sigaranın bırakılması ve kolajen içeren nemlendirici ürünlerin kullanımı ile cildin aşırı miktarda kolajen kaybetmesi durdurulabilir.