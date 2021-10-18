YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Salgın devam ediyor uyarısı Yeni servisler açıldı: Sayılar artıyor'Salgın devam ediyor' uyarısı! Yeni servisler açıldı: Sayılar artıyor#Yoğun Bakım
Squid Game izleyen çocuklarda görüldü Ülkelerden peş peşe uyarılar...Squid Game izleyen çocuklarda görüldü! Ülkelerden peş peşe uyarılar...#Squid Game
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisinde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamazCumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
5 öğrenci hayatını kaybetmişti Ve karar verildi: Görevden alındılar5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ve karar verildi: Görevden alındılar#Trafik Kazası
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Edebiyat dünyası şokta Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktıEdebiyat dünyası şokta! Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktı#Carmen Mola
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldi!#Çin
Yolcuların gözü önünde iğrenç olay Polis isyan etti: Görünce şok oldumYolcuların gözü önünde iğrenç olay! Polis isyan etti: Görünce şok oldum#Cinsel İstismar
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

#Meslek#Gençlik#Teknoloji
YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

Pandemi sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla Sabancı Topluluğu’nun geçen yıl ilk kez hayata geçirdiği “YarınBizim” sosyal sorumluluk projesi bu yıl da gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklerken, onları gelecek kariyerlerine hazırlamak amacıyla tasarlanan projeye başvurular 13 Ekim tarihinde başladı. Kariyer planlaması ve meslek tanıtımlarının yanı sıra kişisel farkındalık ve motivasyon eğitimleriyle gençlerin bu zorlu süreci en kolay şekilde geçirmelerinin sağlandığı projenin bu yılki odağında ise “Sorumlu Gençlik” var. 

Gücünü gönüllülükten alıyor

Sabancı Gönüllüleri’nin çabalarıyla ve Topluluğun gönüllülük vizyonuyla ikinci dönemi başlayan YarınBizim projesi, üniversiteye hazırlanan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşleri için ikinci kez hayata geçiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabancı Gönüllüleri’nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok değerli isminin de destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor. 

İlham veren isimlerle bir araya gelerek onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya hazırlanan gençlerin bu zorlu sürecine yine mentor isimler eşlik ediyor. Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan “mentorluk paydaşlığı” kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan mentorlar, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olmayı sürdürüyor. Sabancı Topluluğu’nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının da seferber edildiği proje, gençlerin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek sağlıyor. 

Haberin Devamı

Gençlerin “gönüllülük” yolculuğuna eşlik ediyor 

Birleşmiş Milletler’in dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla geçen yıl gerçekleştirdiği toplantıya Türkiye ve bölgesinden davet edilen tek şirket olan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gönüllüleri programı ile “en iyi uygulama” örnekleri arasında seçilmişti. 

Sabancı Topluluğu, 90 yılı aşan kültürel mirasıyla Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan, insana ve topluma dokunan projelere öncülük etmeyi sürdürme vizyonunu YarınBizim projesi ile de sürdürüyor. İşte tam bu nedenle projenin bu yılki odağında da “Sorumlu Gençlik” var. Sorumlu vatandaşlık bilincinden yola çıkarak hazırlanan proje içeriğinde bu yıl geleceği inşa edecek bu gençlere gönüllüğün öneminin aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllülük atölyeleri ve ilham veren hikayelerle zenginleştirilen proje ile geleceği inşa edecek gençlerin “gönüllülük” yolculuklarına da katkı sağlanması planlanıyor.   

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meslek#Gençlik#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!