YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

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Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklerken, onları gelecek kariyerlerine hazırlamak amacıyla tasarlanan projeye başvurular 13 Ekim tarihinde başladı. Kariyer planlaması ve meslek tanıtımlarının yanı sıra kişisel farkındalık ve motivasyon eğitimleriyle gençlerin bu zorlu süreci en kolay şekilde geçirmelerinin sağlandığı projenin bu yılki odağında ise “Sorumlu Gençlik” var.

Gücünü gönüllülükten alıyor

Sabancı Gönüllüleri’nin çabalarıyla ve Topluluğun gönüllülük vizyonuyla ikinci dönemi başlayan YarınBizim projesi, üniversiteye hazırlanan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşleri için ikinci kez hayata geçiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabancı Gönüllüleri’nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok değerli isminin de destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.

İlham veren isimlerle bir araya gelerek onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya hazırlanan gençlerin bu zorlu sürecine yine mentor isimler eşlik ediyor. Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan “mentorluk paydaşlığı” kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan mentorlar, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olmayı sürdürüyor. Sabancı Topluluğu’nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının da seferber edildiği proje, gençlerin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek sağlıyor.

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Gençlerin “gönüllülük” yolculuğuna eşlik ediyor

Birleşmiş Milletler’in dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla geçen yıl gerçekleştirdiği toplantıya Türkiye ve bölgesinden davet edilen tek şirket olan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gönüllüleri programı ile “en iyi uygulama” örnekleri arasında seçilmişti.

Sabancı Topluluğu, 90 yılı aşan kültürel mirasıyla Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan, insana ve topluma dokunan projelere öncülük etmeyi sürdürme vizyonunu YarınBizim projesi ile de sürdürüyor. İşte tam bu nedenle projenin bu yılki odağında da “Sorumlu Gençlik” var. Sorumlu vatandaşlık bilincinden yola çıkarak hazırlanan proje içeriğinde bu yıl geleceği inşa edecek bu gençlere gönüllüğün öneminin aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllülük atölyeleri ve ilham veren hikayelerle zenginleştirilen proje ile geleceği inşa edecek gençlerin “gönüllülük” yolculuklarına da katkı sağlanması planlanıyor.