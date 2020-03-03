Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Yaban mersininin hem yaprakları hem de meyvesi ayrı ayrı tüketilebilir. Etli bir meyve olan yaban mersini olgunluğuna göre kırmızı ve mor renge sahiptir.



Yaban Mersini Faydaları Nelerdir?

Yaban mersini insan sağlığı açısından pek çok etkiye sahiptir. Özellikle yaban mersini göz ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Göz yorgunluğu, katarakt ya da miyopluk ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıklara yaban mersini iyi gelmektedir.

- Bağırsakla ilgili problemler de yaban mersini ile giderilebilir. Örneğin; kabızlık, ülser, bulantı ve mide sorunları yaban mersini tarafından giderilebilir.

- Yaban mersini varis ve hemoroid gibi rahatsızlıklar konusunda da iyileştirici etkiye sahiptir.

- Yaban mersini vücutta antioksidan etki de yaratmaktadır.

- Damar tıkanıklığı ile damar sertliğine de iyi gelen yaban mersini, vücuttaki kolajenin arttırılmasına yardımcı olur.

Yaban Mersini Neye İyi Gelir?

Yaban mersini vücut üzerinde farklı olumlu etkilere sahiptir. Özellikle yapılan bir araştırmaya göre yaban mersini tüketiminin kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı belirlenmiştir. Bununla beraber yaban mersini tüketimi kabızlık ve ülser gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Bu tür rahatsızlıklar nedeniyle hissedilen ağrıların yok edilmesine de yaban mersini yardımcı olur. Kalp ile damar dostu olduğu da bilinen yaban mersini özellikle damar sertleşmesine iyi gelmektedir. Bunlarla beraber yaban mersininin iyi geldiği hastalıklar şu şekildedir;

- Diyabetle ilgili rahatsızlıklar,

- Görme sorunları,

- Damar rahatsızlıkları,

- Bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar ve bağırsakla ilgili hastalıklardır.



Yaban Mersini İçerisindeki Besinler

Yaban mersini içerisinde toplamda 84 Kalori bulunmaktadır. 1.1 gram proteini de içeriğinde bulunduran yaban mersini, karbonhidrat ile 0,5 gram yağ içermektedir. Vitamin bakımından da oldukça zengin olan yaban mersini çeşitli vitaminleri bir arada bulundurmaktadır. Özellikle yaban mersini içerisinde yoğun şekilde K vitamini, manganez, bakır ve C vitamini yer almaktadır. Bu vitaminler sayesinde yaban mersini pek çok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Yaban Mersininin Zayıflatma Özelliği

Yaban Mersini hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler için ideal bir besindir. Sadece kilo vermek için değil aynı zamanda da kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için de iyi bir kaynaktır. Yaban mersini içeriğinde bulunan lifler sayesinde daha hızlı kilo verilmesine yardımcı olur. Özellikle bir porsiyon Yaban Mersini tüketimi ile günlük lif ihtiyacı kolaylıkla sağlanabilir.

Kişinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu lifin ’ünü karşılayan yaban mersini sindirim sistemini de harekete geçirmektedir. Lif tüketiminin yoğun şekilde alındığı yaban mersini sayesinde sindirim sistemi yavaş hareket etmeye başlar. Bu sayede de kişinin açlık hissi bastırılır. Bu etkiler ile kişiler daha kolay kilo vermektedir.