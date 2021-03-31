Wilma Elles uyurgezer hastası olduğunu açıkladı – Uyurgezer ne demek, belirtileri neler?
Wilma Elles uyurgezer hastası olduğunu açıkladı. Elles, koronavirus salgını nedeniyle stres ve gerginlik yaşadığını ve eski hastalığı uyurgezerliğin nüksettiğini söyledi. Açıklama ardından uyurgezer hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, uyurgezer ne demek, belirtileri neler?
Uyurgezerlik, uykudan kalkma ve gezme ile tanınır. Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür.
Uyurgezerlik uyku sırasında yataktan kalkma ve gezinme dönemleri ile karakterize bir uyku bozukluğu olup genel toplum yaygınlığı %1-5 arasında bildirilmektedir. Uyurgezerliğin tam olarak patofizyolojik mekanizması bilinmemektedir. Ancak ateş gibi fizyolojik sorunlar, emosyonel stres (çocukta ayrılık anksiyetesi gibi), altta yatan medikal sebepler (obstrüktif uyku apnesi, hipertiroidi, migren, inme, ensefalitler), santral sinir sistemini etkileyen ilaç-maddeler (alkol, sedatif-hipnotikler, antikolinerjikler, lityum gibi), dolu mesane, perimensturasyon gibi fizyolojik iç uyaranlar ve ışık-ses gibi dış uyaranların uyurgezerlik için eşiği düşürdüğü ve tetikleyici olabileceği söylenmektedir.
UYURGEZER BELİRTİLERİ
1. Yataktan kalkma
2. Yürüme
3. Yatağını düzeltme
4. Anlamsız yüz ifadesi
5. Uyandırılırsa tepkisizlik
6. Başka odaya geçme
7. Yemek yeme ve bir şeyler içme
8. Telefonla konuşma
9. Kısa konuşmalar
10. Anlamlı cevap verememe
11. Pencere açma
12. Cam kırma
13. Evden dışarı çıkma
14. Araba kullanma
15. Bazen, birine zarar verme