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Sağlık
Haber Giriş: 04.03.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle endeksi hesaplaması

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Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle endeksi hesaplaması
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Kanal D ekranında yer alan Balçiçek ile Dr. Cankurtaran programında Prof.Dr. Tamer Karşıdağ, vücut kitle endeksinin nasıl hesaplanacağını anlattı. İdeal kilosunu öğrenmek isteyen kişiler, vücut kitle indeksinin nasıl hesaplandığını merak ediyor ve araştırıyor. Vücut kitle indeksini hesaplamak çok basit bir işlem. Peki, vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Vücut kitle indeksini doğru hesaplamak için ne yapmak gerek?

Vücut kitle indeksi ya da diğer adıyla beden kitle indeksi, yaz mevsimine yaklaşmamızla birlikte yoğun şekilde aranmaya başladı. En basit şekilde ifade etmek gerekirse vücut kitle indeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ miktarını gösteren bir değerdir. Bu değerin fazla yüksek olması sağlık açısından oldukça risklidir. Peki, vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Doğru vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? İşte, son günlerin en çok merak edilen konularından olan, vücut kitle indeksi hesaplama hakkında tüm detaylar...

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) NASIL HESAPLANIR?

VKİ, vücut ağırlığının, “kilogram” cinsinden değerinin, boyun “metre cinsinden” değerinin “karesine” bölünmesiyle elde edilen sayıdır. 

Yani; kilo/ boy X boy şeklinde hesaplanıyor.

Vücut kitle indeksini doğru hesaplamak için ilk olarak boyunuzu ve kilonuzu doğru bir şekilde ölçün.

Boyunuzun 1 metre 70 cm olduğunu varsayalım. Bu metre cinsinden 1,7 m. demektir. Bu sayının karesi, 1,7 X 1,7= 2.89 olur.  Kilonuz 70 kg ise, bunu 2,89’a böldüğünüzde, sonuç 25 çıkar. Demek ki vücut kitle indeksiniz (VKİ) 25'dir.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

Beden kitle indeksi, vücut ağırlığı ve boy ölçülerinin belirli bir matematik hesabı ile oranlanması sonucu ortaya çıkan değerdir. Bu değer, sayının büyüklüğüne veya küçüklüğüne bağlı olarak kişinin fazla kilolu mu yoksa zayıf mı olduğunu gösterir.

VKİ 18,8 ve altı- ZAYIF

VKİ 18,5 - 24,9 arası NORMAL

VKİ 25 - 29,9 arası ise HAFİF KİLOLU

VKİ 30 veya daha fazla OBEZ

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