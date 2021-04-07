Vitiligo hastalığı nedir, belirtileri neler?

Halk arasında beyaz leke ya da ala olarak bilinen vitiligo hastalığının toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ila 4 arasında bulunuyor. Nokta kadar küçük ya da avuç içi kadar büyük olabilir. Genellikle simetriktir. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, eller, kollar, bacaklar ve genital bölgedir. Vitiligo ile birlikte tiroid, diyabet ve bir tür kansızlık olan pernisiyöz anemi gibi hastalıklar olabilir ve araştırmak gerekir.

Vitiligo hakkında bilinmesi gerekenler;

- Vitiligo, sadece bir cilt hastalığı değildir.

- Vitiligo, beraberinde başka hastalık ve/veya risk faktörleri de taşır.

- Vitiligo ile beraber mutlaka çoklu vitamin eksiklikleri araştırılmalıdır.

- Vitiligo bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalık olup, bağışıklık sistemi zayı?adığında ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde, tamamen kaybolabilir veya sınırlı kalabilir.

- Vitiligoda mutlaka tiroit iltihabı araştırılmalıdır. Çok büyük bir çoğunluğunda oto antikorlar pozitiftir. Bir kısmında ise negatif olduğu halde sessiz tiroidit vardır.

- Vitiligoda gıda duyarlılıkları mutlaka incelenmeli ve buna özel diyet tedavileri başlanmalıdır.

- Vitiligoda midede ‘Helikobakter Pylori’ mikrobu mutlaka araştırılmalıdır.

- Vitiligoda insülin direnci, gizli şeker ve şeker hastalığı araştırılmalı ve bulunursa tedavi edilmelidir.

- Vitiligo hastasının kansere, özellikle tiroit ve kolon kanserine yakalanma riski normal kişilere göre daha yüksektir.

- Vitiligo hastasının ‘Romatoid Artrit’, ‘Behçet’, ‘Ankilozan Spondulit’ , ‘Lupus’, ‘Hashimoto’ gibi oto-immün hastalıklara yakalanma riski yüksektir. Zaten immunoterapi tedavisinin doğma nedeni de budur.

- Vitiligoda bağırsak florasında artmış ‘Kandidiazis’, ‘Klastridium’ , ‘Disbiozis’ varlığı araştırılmalı ve bulunursa tedavi edilmelidir.

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