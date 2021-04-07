Vitiligo hastalığı nedir, belirtileri neler?
Vitiligo tanısı cilt hastalıkları uzmanları tarafından kolaylıkla konulur. Vitiligonun tekrarlama ve başka bölgede çıkma olasılığı vardır. Bu risk, hastaya göre değişir. Böyle bir şey olduğunda tekrar tedavi uygulanabilir. Güneş yanığı yeni vitiligo alanları gelişmesine neden olabilir. Peki, Vitiligo hastalığı nedir, belirtileri neler?
Halk arasında beyaz leke ya da ala olarak bilinen vitiligo hastalığının toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ila 4 arasında bulunuyor. Nokta kadar küçük ya da avuç içi kadar büyük olabilir. Genellikle simetriktir. Vücudun herhangi bir bölümü etkilenebilir. Sık tutulan alanlar: yüz, eller, kollar, bacaklar ve genital bölgedir. Vitiligo ile birlikte tiroid, diyabet ve bir tür kansızlık olan pernisiyöz anemi gibi hastalıklar olabilir ve araştırmak gerekir.
Vitiligo hakkında bilinmesi gerekenler;
- Vitiligo, sadece bir cilt hastalığı değildir.
- Vitiligo, beraberinde başka hastalık ve/veya risk faktörleri de taşır.
- Vitiligo ile beraber mutlaka çoklu vitamin eksiklikleri araştırılmalıdır.
- Vitiligo bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalık olup, bağışıklık sistemi zayı?adığında ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde, tamamen kaybolabilir veya sınırlı kalabilir.
- Vitiligoda mutlaka tiroit iltihabı araştırılmalıdır. Çok büyük bir çoğunluğunda oto antikorlar pozitiftir. Bir kısmında ise negatif olduğu halde sessiz tiroidit vardır.
- Vitiligoda gıda duyarlılıkları mutlaka incelenmeli ve buna özel diyet tedavileri başlanmalıdır.
- Vitiligoda midede ‘Helikobakter Pylori’ mikrobu mutlaka araştırılmalıdır.
- Vitiligoda insülin direnci, gizli şeker ve şeker hastalığı araştırılmalı ve bulunursa tedavi edilmelidir.
- Vitiligo hastasının kansere, özellikle tiroit ve kolon kanserine yakalanma riski normal kişilere göre daha yüksektir.
- Vitiligo hastasının ‘Romatoid Artrit’, ‘Behçet’, ‘Ankilozan Spondulit’ , ‘Lupus’, ‘Hashimoto’ gibi oto-immün hastalıklara yakalanma riski yüksektir. Zaten immunoterapi tedavisinin doğma nedeni de budur.
- Vitiligoda bağırsak florasında artmış ‘Kandidiazis’, ‘Klastridium’ , ‘Disbiozis’ varlığı araştırılmalı ve bulunursa tedavi edilmelidir.