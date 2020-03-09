Saç dökülmesine karşı vitaminli saç serum maskesi tarifi

Stres, yanlış beslenme ya da genetik faktörler ile ortaya çıkan saç dökülmesi, her yaştan ve cinsiyetten kişinin yaşadığı saç problemlerinin başında geliyor. Kişileri sosyal anlamda olumsuz etkileyen saç dökmesi özellikle son yıllarda artış göstermeye başladı. İşte, evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabilen dökülme karşıtı saç bakım maskesi tarifi:

VİTAMİNLİ SAÇ SERUM MASKESİ TARİFİ

1 su bardağı kabuklu küçük soğan

2 baş kabuklu sarımsak

1 adet limon kabuğu

Yarım kilo zeytin veya kantaron yağı



Tüm malzemeleri bir kaba alarak üzerine zeytin yağı ekleyin

3 saat boyunca kısık ateşte kaynatın



daha sonra tülbent yardımıyla süzerek bir kabın içinde saklayabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle dökülme olan bölgelere ‘roller’ yardımıyla hafifçe 40 saniye kadar masaj yapın. Daha sonra hazırladığınız maskeyi elinizle masaj yaparak saç köklerinize iyice yedirin. Bu işlemden sonra son kez ‘roller’ı hafifçe saç köklerinizde gezdirin.

Maske uygulama işlemi bittikten sonra saçınızı iyice sarın. 1-2 saat sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.

Uzman önerisi: Maske hem kadınlarda hem de erkeklerde saç dökülmesi için kullanılabilir. Şiddetli saç dökülmesi olanlar maskeyi bütün gece bekletebilir.

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?



1- Kalitesiz şampuan ve saç kremi kullanmak: Ucuz diye alınan ve kullanılan şampuanlar kadınlarda saç dökülmesinin ana nedenleri arasında gösteriliyor. Aynı zamanda kremlerin saç tellerine yerine diplerine sürülmesi ve uzun süre o bölgede bekletilmesi de bu risk faktörünü arttırır.



2-Hormonal nedenler: Başta regl dönemi olmak üzere hormonal değişimlerin yaşandığı özel dönemlerde saç dökülmesi yaşanabilir. Düzensiz regl takvimine sahip olan kadınlarda saç problemleri çok daha büyük oranda görünmektedir.



3- Stres ve kaygı: Yapılan birçok araştırma kadınların erkeklere oranla kaygıya çok daha meyilli olduklarını ispatlar niteliktedir. Bununla birlikte psikoloji alanında yaşanan tahribat fiziksel olarak birçok belirtiye sebep olabilir. Aşırı kaygı hisseden ve stres altında kalan kadınların saçları her bölgesinden aynı oranda dökülür.



4- Menopoz: Yumurtlamanın bittiği menopoz döneminde halsizlik, asabiyet belirtileri dışında saç dökülmesi de gözlemlenir. Söz konusu dönem ne kadar şiddetli geçiyorsa mevcut belirtiler de o kadar yoğun hissedilir.



ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?



1- Demir eksikliği: Sebze değil daha çok et ağırlıklı beslenen erkeklerde saçların dönemsel olarak dökülmesi muhtemeldir. Özellikle ıspanak, enginar ve pırasa gibi sebzelerde yüksek oranda bulunan demir, saç sağlığını korumak adına idealdir. Sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, B1 ve B12 vitaminlerinden de alınmalıdır.



2- Yaşlılığa bağlı nedenler: 40 yaş üstü erkeklerde yaşlanmaya bağlı nedenlerden dolayı saç dökülmesi başlayabilir. Özellikle ''tepe'' adı verilen saç bölgesindeki dökülmeler çok ani olabilir.



3- Genetik faktörler: Genetik etkenlerin tamamı saç sağlığı açısından kritik bir önem taşımaktadır. Ailesinde ya da yakın akrabalarında saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde görülme oranı çok daha yüksektir.