Virülans nedir, ne demek? Virülans faktörü ne anlama gelir? Bakan Koca'da açıklama

Virülans ne demek? sorusu Bakan Koca'nın açıklaması sonrası gündeme geldi. Korona virüsü vaka sayısıyla ilişkili olan virülansın ne demek olduğunu öğrenmek isteyenler, internette araştırma yapıyor. İşte, Virülans ne demek? sorusunun yanıtını hakkında ayrıntılar.

VİRÜLANS NEDİR?

Virülans, bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneğidir. Patojenlik terimi mutlak anlamda hastalığa neden olma yeteneği için kullanılır, virülans ise bir patojenin ne derecede hastalık yapabileceğini ifade etmek için kullanılır. Virülansın sıfat hali virülandır. Ekolojik bir bakış açısıyla virülans, bir parazitin neden olduğu, konak organizmadaki evrimsel uyum azalmasıdır.

VİRÜLAN BAKTERİLERİ NE DEMEK?

Bakterilerin hastalığa yol açma yeteneğini belirleyen faktörler, enfeksiyon yapan bakteri sayısı, vücuda giriş yolu, konak organizmanın savunma mekanizmalarının etkisi ve virülans denen, bakterinin kendine has özelliklerdir. Bazen konak organizmanın savunma mekanizmaları enfeksiyonu engellerken konak dokulara da zarar verebildiği için, konak aracılıklı patogenez de önemli olabilir.