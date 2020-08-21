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Sağlık
Haber Giriş: 21.08.2020 - 00:17 | Son Güncelleme:

Vazovagal Senkop nedir, neden olur? Vazovagal Senkop hastalığı tedavi nedenleri

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Vazovagal Senkop nedir, neden olur? Vazovagal Senkop hastalığı tedavi nedenleri
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Vazovagal Senkop hastalığı anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis'in çıktığı maçta fenalaşmasına neden olan bu hastalık bir kez daha gündeme geldi. Peki, Vazovagal Senkop nedir? İşte, Vazovagal Senkop hastalığı, nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemiyle ilgili merak edilen bazı bilgiler.

Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan olan Vazovagal Senkop gündemde yer almaya devam ediyor. Bayılma nöbetleriyle kendisini gösteren Vazovagal Senkop, altta yatan bir çok farklı nedenlerle oluşabiliyor.İşte, ayrıntılar.

Vazovagal Senkop nedir?

Tıp dilinde senkop olarak adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç, duruş kaybıdır. Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir ve mutlaka altta yatan bir neden vardır. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durumda bayılmaya neden olan düzensiz kalp atışı, nöbetler, düşük kan şekeri gibi rahatsızlıklar aileden de geçmiş olabiliyor.

Bazı bayılmalar sağlık sorunu olduğunu gösterir. Çok kısa süren bayılmalar özellikle yaşlılar için bir sorunu meydana getirebilir. Yaygın olan bayılma vakası acil servislerde %3''ünü, hastanede yatışların %6''sını oluşturuyor. Sağlıklı kişilerde de olan bayılma vakası fenalık geçirme sonucunda oluşur.

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