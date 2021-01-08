Uzmanlardan depresyon ve kaygıya karşı badem sütü önerisi

Bir bitki sütü olan badem sütünün laktoz içermemesi nedeniyle avantajlı olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Badem sütü, Amerika’daki en popüler bitki sütüdür. İnek sütüyle ilgili tüm problemlerin kaynağı olan laktozu içermemesi, özellikle laktoza alerjisi olanlar için, badem sütü büyük bir avantajdır. Lezzetli olduğu kadar düşük protein, kalsiyum, fosfor ve E vitamini içeriğiyle besleyicidir. Badem sütü, dövülmüş bademden elde edilen süt benzeri içecektir. Hayvansal sütten farklı olarak badem sütü, kolesterol ve laktoz içermez. Bu yüzden, hayvansal sütün yerine kullanılabilir" diye konuştu.

"LAKTOZ HASSASİYETİNE KARŞI FINDIK, CEVİZ SÜTÜ TÜKETİLEBİLİR"

İnek veya keçi sütü yerine birçok bitkinin sütünün tüketilebileceğine değinen Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

"İnek sütü veya keçi sütüne karşı hassasiyeti olanlar, vejetaryenler, laktoza hassasiyeti olanlar, keçi veya inek sütüne karşı sindirim güçlüğü yaşayanlar, farklı tatlar denemek isteyenler, badem sütünü rahatlıkla tüketebilir. En fazla faydayı elde etmek için, şekersiz, aromasız, kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş badem sütü seçilmelidir. Fındık, ceviz, soya gibi birçok başka bitkiden de süt elde etmek mümkündür. Badem sütüne aroma verici olarak, tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, kakule gibi malzemeleri de ekleyebiliriz. Özellikle badem sütü vücudunuzu antioksidan yani serbest radikal hasarlarından korumaya yardımcı, yağda çözünen bir antioksidan olan mükemmel ve doğal bir E vitamini kaynağıdır. Kalorisi inek sütüne kıyasla çok daha düşük olan badem sütünün, protein miktarı da daha azdır. İnek sütüne hile amaçlı katkı maddesi ilave edildiğini bilmekteyiz, ancak badem sütünde hile olamaz.”

"SEROTONİN SEVİYESİNİ ARTIRIP, MUTLULUK VERİR"

Badem sütünün çok yönlü bir ürün olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Göral, "İçeriğindeki folat, yağ asitleri, serotonin seviyesini artırarak, depresyon ve kaygıyı azaltmaya ve mutluluk vermeye yardımcıdır. Bu nedenle, zaman zaman ve hayattan keyif almak için tüketilmelidir. Hoş, lezzetli bir tada ve normal süte benzer kremsi bir dokuya sahiptir. Piyasadaki badem sütleri, vanilya veya çikolata tadı ihtiva etmektedir. Badem sütü ilaveli tatlılar da yapılmaktadır. Bu nedenle, vegan bir diyet uygulayanlar ve süt ürünlerine alerjisi veya intoleransı olanlar için popüler bir seçimdir. Badem sütü çoğu süpermarkette, genellikle sağlıklı yiyecekler bölümünde bulunur. Evde yapmak da çok kolaydır. Ticari badem sütü, çeşitli marka ve tatlarda gelir. Sağlık nedenlerinden ötürü, en iyisi, ilave şeker içermeyen badem sütünün seçilmesidir. Çoğu marka aynı zamanda vitaminler, mineraller veya proteinlerle zenginleştirilmiştir. Süt ürünleri yemiyorsanız, kalsiyumla zenginleştirilmiş badem sütü ürünleri tercih etmeniz faydalı olabilir” dedi.

"SOYA SÜTÜ A, D, E VİTAMİNİNDEN ZENGİN"

Badem sütü gibi soya sütünün de oldukça popüler hale geldiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Soya sütü, soya fasulyesinin bir gün suda bekletildikten sonra püre haline getirilip süzüldükten sonra çıkan suyun, 10 dakika kaynatılmasıyla yapılıyor. Soya sütünü hazır olarak büyük marketlerde bulmamız da mümkündür. Soya sütü genellikle laktoz intoleransı nedeniyle inek sütü içemeyenler ve vejeteryanlar için en iyi alternatif olabilir. Soya sütünün faydalarına dönersek; proteini yüksek lifli bir içecek olmasının yanı sıra kalsiyum yönünden de zayıftır. A, D, E vitaminleri ve riboflavin yönünden zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde ilgi gören soya sütünün 1 bardağında yaklaşık 8-10 gr protein bulunmaktadır. Soya sütü, dengeli bir yağ, su ve protein karışımıdır. Orijinal formu, tofu üretiminin doğal bir yan ürünüdür. Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, 20. yüzyılın son yarısında, özellikle süte daha çok benzeyen bir tat ve kıvam vermek için üretim tekniklerinin geliştirilmesiyle, Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın bir içecek haline geldi. Japonya'da, tofu ve soya sütü uzun zamandır alışkanlıkla tüketilirken, yeni ve lezzetli gıda ürünlerinin geliştirilmesi kolay olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“KALP SAĞLIĞI İÇİN SOYA SÜTÜNÜ TERCİH EDEBİLİRSİNİZ”

Prof. Dr. Göral, “Soya sütü, genellikle süte alternatif olarak tüketilen, bitki bazlı süt olmayan bir içecektir. Soya fasulyesinden yapılır ve birçok marka soya sütünü D vitamini ve kalsiyum gibi vitamin ve mineraller ilave ederek güçlendirir. Soya sütü, antioksidan, antienflamatuvar ve kalbe faydalı (kardiyoprotektif) özellikler içeren omega-3 yağ asitleri ve flavonoidler dahil olmak üzere sağlıklı bir beslenme profili sunar. İnek sütünün tadı hoşunuza gitmeyebilir ve soya sütünü diğer süt dışı alternatiflere tercih edebilirsiniz. Soya sütü 9 temel amino asit ve protein açısından zengin, yağlar ve karbonhidratlar açısından dengelidir. Hindistan cevizi sütü protein içermezken, soya sütünde protein var ve doymuş yağ oranı düşüktür. Bir fincan soya sütü ortalama olarak, 7 gr soya proteini içermektedir. Günde 1-3 porsiyon tüketebiliriz. Soya proteini ile düşük kalp hastalığı riski arasında bir ilişki olduğunu ileri sürülmektedir” diye konuştu.