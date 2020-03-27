Uyluk Kemiği Nedir? Nerededir? Uyluk Kemiği Ağrısı, Kırığı Ve Tedavisi

Uyluk kemiği kalça ekleminden başlayıp, dize kadar uzanan kemiğe verilen addır.

Uyluk Kemiği (Femur) Nedir?

Uyluk kemiği çevreleyen oldukça geniş bir kas dokusu bulunuyor. Vücudun en sağlam kemiklerinden biridir. İskelet sisteminin en uzun kemiğidir. Uyluk kemiğinin boyu, vücut boyunun yaklaşık ¼’i kadardır. Üst bacak kemiği olarak bilinir.

Uyluk Kemiği Nerededir?

Kalça ve baldır bölümü, uyluk kemiğinin başladığı ve bittiği bölgedir. Üst kısım kalçada bulunan leğen kemiğine bağlıdır. Alt kısım da kaval kemiğinin üst kısmına bağlıdır. Kemiğin üst ve alt kısımları, eklemlerle bağlandığı ve yuva içinde hareketli olduklarından, vücut oturma ve diz kırma hareketlerini yapabiliyor.

Uyluk Kemiği Ağrısı

Uyluk kemiği ağrısı iç ve dış ağırı olarak kendini gösterebiliyor.

İç uyluk kemiği ağrısı; mide ve uyluk bölgesini oluşturan kasıkta kas ağrıları olabiliyor. Kas gerginliği, fıtık veya böbrek taşı kas ağrılarına yol açabiliyor.

Dış uyluk kemiği ağrısı; Uyluğun dış kısmında ağrı ve uyuşma halidir. Sinir lifinin sıkışması sonucunda oluşur. Ciddi bir sorun oluşturmamasına rağmen, rahatsız edici olabiliyor. Gebelik, dar kıyafet giyilmesi, kalçadan ameliyat olmak, obezite, uzun süre ayakta durmak veya yürümek sinir sıkışmasına yol açabiliyor.

Uyluk Kemiği Kırığı

Uyluk kemiği vücudun en sağlam kemiklerinden olmasına rağmen; trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi durumlarda kırılabiliyor. Kazalar veya darbeler dışında kemik hastalığına bağlı olarak kemik zayıflar ve çabuk kırılır.

Uyluk kemiğinin kırılması sonucunda;

- Uylukta şekil bozukluğu,

- Çok şiddetli ağrı,

- Uyluğu oynatamama,

- Bacağın üstüne basamama,

- Kırık bölgesinde şişlik, kırık açık yara ise, kanama da görülür.

Uyluk Kemiği Kırığı Tedavisi

Uyluk kemiğinde basit, kısa çatlaklara genellikle ameliyat uygulanmıyor. Bunun yanı sıra kemiğin baştan uca tamamen kopması, yerinden oynamasına veya ezilmesine neden olan kırıklara cerrahi müdahale yapılıyor.

Kemik kırıklarında en hızlı şekilde Acil Servis’e gidildiğinden, servisteki doktorun ilk tetkikiyle kırık tespit ediliyor. Röntgen veya tomografi taramasıyla kırığın boyutu ve uygulanacak tedavi yöntemi belirleniyor.

Ortopedi uzmanı, nörolojik ve dolaşım muayenesi yaparak damar ve sinir hasarını araştırır. Daha sonra femur kırığı, atel ya da splintle sabitenip, radyolojik inceleme yapılır. Radyolojik inceleme kırığın tipini belirleyip uygun tedaviyi belirlemede çok önemlidir.