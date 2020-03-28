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Sağlık
Haber Giriş: 28.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar

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Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar
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Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durması ve horlama olarak bilinmektedir. Bu sebeple uyku düzeninin bozulmasına ciddi derecede sebep olan bir hastalıktır. Peki, Uyku apnesi için hangi doktora gidilir? Uyku apnesine hangi bölüm bakar? Uyku apnesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

Uyku apnesi, uyku sırasında hava akımı en az 20 saniye kadar normal değerinin %20'sine ve daha da altına düşmesidir, denebilir. Uyku sırasında gerçekleşen solunum duraksamaları neticesinde kanda bulunan oksijen (O2) seviyesi azalır ve kandaki karbondioksit (CO2) seviyesi yükselir. Uyku apnesi, solunum yollarında oluşan herhangi bir tıkanıklık ile ya da sinir sistemindeki bir sorun sebebiyle oluşabilmektedir.

 Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

 Dahiliye Polikliniği Doktorları - Dahiliye Uzmanı

 Kulak Burun Boğaz Polikliniği - KBB Uzmanı

 Sağlık Ocağı - Aile Hekimi

 Nöroloji Polikliniği - Nörolog

 Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar?

 Bu durum, kişide bulunan diğer hastalıklara, uyku apnesinin şiddetine ve uyku apnesi hastalığına neden olan etkenlere göre değişebilmektedir.

 - Kişide horlama sorunu mevcut ise KBB yani Kulak Burun Boğaz Bölümüne,

 - Kişide hipertansiyon hastalığı mevcut ise Dahiliye Bölümüne,

 - Hafif şiddette oluşan uyku apseni problemi için Aile Hekimine,

 - Oldukça rahatsızlık veren, ileri derecede uyku apnesi sorunu yaşayan kişiler ise Nöroloji Bölümüne mutlaka başvurmalıdır.

 Uyku Apnesi Tedavisi

 Uyku apnesinin vermiş olduğu etkileri azaltmak için en önemli risk faktörü olan aşırı kilo kontrol altına alınmalıdır. Solunum sistemini olumsuz yönde etkileyen alkol ve sigara tüketimi sonlandırılmalıdır. Uyku testleri hastalığın önce teşhisinde sonrasında da tedavi sürecinde oldukça önemlidir.

 Uyku testleri, bir gecelik süre içerisinde beyin fonksiyonlarının ve solunumla gerçekleşen olayların kayıt edilmesi ile yapılmaktadır. Uyku esnasında göz hareketleri, beyin dalgaları, burun ve ağızdan gerçekleşen hava akımı, kalp hızı, horlama ve oksijen seviyesi ölçümü yapılmaktadır.

 

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