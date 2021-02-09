Ürtiker hastalığı nedir? Esra Dermancıoğlu ürtiker hastası olduğunu açıkladı

Halk arasında kurdeşen diye bilinen ürtikerin, kısa sürede ortaya çıkıp kaybolabilen, kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklarla kendini gösteren bir deri hastalığıdır. Uzmanlar, halkı özellikle bahar aylarında dikkatli olmaya davet ediyor. Ürtiker (kurdeşen) konusunda Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu “urtica ureus” kelimesinden gelir.

ÜRTİKER BELİRTİLERİ NELERDİR?



Ürtiker (kurdeşen) hastalığında, “ürtika” diye adlandırılan deri döküntüleri, deriden kabarık, kızarık, kaşıntılı lezyonlar şeklinde kendini gösterir.



Bu deri döküntülerinin basitçe 4K şeklinde özetleyebileceğimiz kaşıntı, kabarıklık, kızarıklık ve 24 saat içinde kaybolma olmak üzere 4 temel özelliği vardır.



Ürtiker (kurdeşen) tüm vücutta görülebilir. Bulaşıcı özellik göstermez.



Ürtikere “anjioödem” eşlik edebilir. Ürtiker lezyonunda kızarıklık ve şişlik (ödem) derinin üst kısmına yerleşir. Anjioödemde ise derinin alt kısmı ve deri altı tutulur. Anjioödemde kaşıntı yerine ağrı, sıklıkla mukoza tutulumu vardır (dil, dudak, ağız, genital bölgede şişme) ve ürtikere göre lezyonlar daha uzun sürer (48-72 saat ). Ürtikere anjioödem eşlik ediyorsa tablo daha şiddetlidir.



Ürtiker her 5 kişiden birinde rastlanabilecek kadar yaygındır. Toplumda görülme oranı % 0.5-5 olarak tahmin edilir.

ÜRTİKER BELİRTİLERİNDE HANGİ DOKTORA GİTMELİYİM?



Ürtiker tanısı ve tedavisi için hastalar dermatoloji uzmanına başvurmalıdırlar. İlk kez ve aniden yaşanan ürtiker ataklarında hastanelerin acil servislerine başvurulabilir. Sebebin araştırılması için hastanın öyküsü, basit bir kan sayımı ve CRP denilen daha çok enfeksiyon göstergesi kabul edilen belirtecin bakılması yeterlidir. Bazen hormonal, otoimmün sebeplere yönelik ayrıntılı tetkik istemek gerekir. Deri biyopsisine, deri döküntülerinin 24 saati aştığı olgularda diğer tanıları dışlamak amacıyla gerek duyulur.