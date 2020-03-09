Üroloji nedir? Üroloji ne demek? Üroloji doktoru (Ürolog) neye ve hangi hastalıklara bakar?

Hastanelerde poliklinik ve servis olarak bulunan üroloji bölümü halk arasında “bevliye” olarak adlandırılmaktadır.

Üroloji Nedir?

Genel olarak halkın üroloji kelimesinin anlamını bilmediği bir tıp bilimidir. Üroloji böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, üreme sorunları gibi hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Üroloji sözcüğü Fransızca bir kelimedir. Türkçesi “bevliye” olan üroloji bölümü halk arasında da bevliye olarak adlandırılmaktadır.



Ürolog Nedir?

Erkek ve kadınlarda bulunabilmesi boşaltım sistemi organları ile ve erkeklerde üreme sistemi organları ile ilgilenen üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlara ürolog denilmektedir. Böbrek, mesafe, üreten, üreten, penis, serptim prostat gibi organlara ilişkin hastalıkların tespit edilmesi için çeşitli tanı yöntemlerini ve hastalıkların tedavi edilmesi için gerekli tedaviyi düzenleyen uzman hekimdir.

Ürologlar altı yıl boyunca tıp eğitimi aldıktan hemen sonra beş yıl kadar üroloji uzmanlık eğitimi alarak ürolog unvanını elde ederler. Ürologlar klinikte çalışmalarının yanında ise gerekli durumlarda cerrahi müdahalede bulunarak ameliyathanelerde de çalışabilmektedirler.



Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji bölümü boşaltım sisteminin tüm organlarının sağlık durumu ve hastalıkları ile ilgilenir. Aynı zamanda üreme organlarının sağlık durumları ve hastalıkları ile ilgilenmektedir. Üroloji bölümünün ilgilendiği bazı hastalıkları sıralayacak olursak bunlar:

- İdrar yolu ve böbrek taşları

- Böbrek, mesane, yumurtalık ve prostat kanserleri

- İdrar yolu iltihaplanması

- Cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar

- Boşaltım sistemi ve üreme sitemi organlarının yaralanması

- İdrar tutamama

- Prostat

- Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite

- İdrar yollarında meydana gelen tıkanmalar

- İktidarsızlık

Üroloji Bölümü Erkeklerde Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji bölümü hem kadınlara hem de erkeklere bakan bir bölüm olmasına rağmen üreme organları konusunda ise sadece erkeklere bakarlar. Kadınlar için üreme organları hastalıklarına jinekoloji bölümü bakmaktadır. Erkeklerde üroloji bölümünün baktığı hastalıklar şunlardır:

- Böbrek, mesane gibi organlara taş bulunması

- İdrar kaçırma

- İdrar yolu enfeksiyonu

- Böbrek, mesane, üreten gibi boşaltım sistemi organları veya üreme ormanlarında bulunan tümöral oluşumlar ve kistler

- Testis torsiyonu

- Erektil disfonksiyon

- Varikosel

- Penis fraktürü

- General siğil

- Peyronie hastalığı

- Enüzrezis nokturna

- Hipospadias hastalığı

- Hidrosel

- Addison hastalığı

- Akut böbrek yetmezliği

- Prostat ile ilgili hastalıklar

- Vezikoüretral reflü varlığı

- Erken boşalma

- Priapizm hastalığı

- Prostat kanseri



Üroloji Bölümü Kadınlarda Hangi Hastalıklara Bakar?

Halk arasında üroloji bölümünün sadece erkeklere baktığı gibi yanlış bir algı bulunuyor. Bu algının tam aksine üroloji bölümü kadınlarla da ilgilenmektedir. Üroloji bölümü erkeklerden farklı olarak kadınlarda sadece boşaltım sistemi organlarına bakar. Boşaltım sistemi ile ilgili herhangi sorun varlığının tespiti ve hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Üroloji bölümünün kadınlarda baktığı hastalıklar şunlardır:

- Börekler, mesane, üretra, üreten gibi organlara kist veya tümör oluşumu

- İdrar yolu enfeksiyonu

- Böbrekte taş oluşumu

- İdrar yollarında taş oluşumu

- Üreten inkontinans

- Kronik böbrek hastalıkları

- Akut böbrek yetmezliği

- İdrar yollarında meydana gelen darlık

- Addison hastalığı

- Enürezis nokturna

- Vezikoüretral reflü

- Mesane kontrol zorluğu

Üroloji Bölümünden Nasıl Randevu Alınır?



Devlet hastanelerinin üroloji bölümünden randevu alabilmek için telefon ile 182 aranarak rahatlıkla randevu alınabilir. İnternet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi adresine girerek de kolaylıkla randevu alınabilir.

Özel hastanelerde bulunan üroloji bölümünden randevu alabilmek için ise özel hastanenin internet sitesinden randevu alınabileceği gibi özel hastanenin telefon numarasını arayarak rahatlıkla randevu alabilirsiniz.