Uçuk neden çıkar, nasıl geçer? İşte uçuk için doğal yöntemler

Uçuk, mikrobik bir enfeksiyondur ve ağrıya yok açabilir. 'Herpes simpleks' adı verilen virüs, uçuğun oluşmasında en büyük nedendir. Bu virüs tamamen vücuttan atılmadığı için dönem dönem tekrar uçuğa neden olabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sisteminin düşmesi, stres ya da korku da uçuk oluşumuna neden olabilir.

Uçuk nasıl geçer?

Artık çoğu kişi uçuk için özel kremler kullanmayı tercih ediyor. Tabii bu kremler doktor önerisiyle kullanılmalı. Fakat uçuk tedavisi için evde de uygulanabilecel doğal yöntemler de mevcut.

Uçuk için uygulanabilecek doğal yöntemler

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan, uçuk için uygulanabilecel doğal yöntemlerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Tüm önlemlere rağmen yine de uçuk oluşumu ile karşılaşılabilir. Uçuk tedavisi için de evde bazı tedavi yöntemleri denenebilir.

Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir.

En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.

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