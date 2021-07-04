Uçuğa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Uçuk neden olur? Evde uçuğu geçiren bitkisel çözümler ve doğal yöntemlerle en hızlı ne giderir?

Uçuk, tıp literatüründe herpes simpleks olarak adlandırılan ve bünyeye yerleşen virüsün sebep olduğu bir şikayettir. Genellikle kendini ağızda, dudaklarda ve diş etlerinde oluşan su dolu kabarcıklarla göstermektedir. Bu kabarcıklar ciddi ağrılara sebep olmaktadır. Bu virüsün dışa atması genellikle grip ve enfeksiyon şikayetine bağlı olmaktadır. Uçuk, kronik bir hastalıktır. Virüs bir kere vücuda yerleştikten sonra sıklıkla tekrar etmektedir.



Uçuğa Ne İyi Gelir? Evde Uçuğu Geçiren Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler



İnsan vücuduna yerleşen virüs bağışıklık sisteminin zayıf düşmesinden faydalanarak kendini göstermektedir. Bu sebeple öncelikle antivirüs içeren vitaminler oldukça büyük etkiye sahiptir.



Probiyotik: Düzenli yoğurt tüketme, lahana, sirke tüketmek bağışıklığa güçlendirmektedir.





Düzenli yoğurt tüketme, lahana, sirke tüketmek bağışıklığa güçlendirmektedir. E ve C vitamini: E vitamini takviyesi düzenli olarak alındığı taktirde hasar görmüş cilt anında onarılmaktadır. E vitamini içeren besinleri tercih etmek gerekmektedir. Ayrıca C vitamini antivirüs etkisi göstermektedir. Portakal, limon, maydanoz, mandalina, ıspanak gibi gıdalarla C vitamini takviyesi alınabilir.





E vitamini takviyesi düzenli olarak alındığı taktirde hasar görmüş cilt anında onarılmaktadır. E vitamini içeren besinleri tercih etmek gerekmektedir. Ayrıca C vitamini antivirüs etkisi göstermektedir. Portakal, limon, maydanoz, mandalina, ıspanak gibi gıdalarla C vitamini takviyesi alınabilir. Çinko: İçeriğinde çinko bulunan kremler kullanmak cildin hasar görmesini önler. Çinko ciltte hücre yenilenmesini sağlar. Uçuk çıktıktan sonra da kullanılabilir. Ayrıca sarımsak, bal özü, arı sütü, vanilya yağı gibi ürünler de uçuğun geçmesi için oldukça büyük etkiye sahiptir.

Yeni Çıkan Uçuğa Ne İyi Gelir?



Ayrıca uçuk henüz yara haline gelmeden ve belirtileri görüldüğünde doğal ve bitkisel yöntemler de uygulanabilir.

Bunlar:

Vanilya yağı: Dudakta uçuktan kaynaklı karıncalanma hissedildiğinde o bölgeye vanilya yağı uygulanabilir.





Dudakta uçuktan kaynaklı karıncalanma hissedildiğinde o bölgeye vanilya yağı uygulanabilir. Sarımsak: Sarımsak mikrop öldürücü özelliği ile birçok tedavide kullanılabilir. Bir diş sarımsağı yarıya kesip doğrudan uçuğun üzerine yerleştirerek uçuğun geçmesini hızlandırabilirsiniz. Uçuk geçinceye kadar her gün tekrar edebilirsiniz.





Sarımsak mikrop öldürücü özelliği ile birçok tedavide kullanılabilir. Bir diş sarımsağı yarıya kesip doğrudan uçuğun üzerine yerleştirerek uçuğun geçmesini hızlandırabilirsiniz. Uçuk geçinceye kadar her gün tekrar edebilirsiniz. Bal özü ve arı sütü: Bal özü ve arı sütü de bir kapta karıştırıldıktan sonra uçuk çıkacak bölgeye sürülebilir.

Limon Uçuğa İyi Gelir Mi?



Limon, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip. Bu nedenle uçuğun üzerine bir kaç damla damlatarak kullanılabilir.



Ağız İçindeki Yara ve Uçuk Nasıl Geçer?



Uçuğu geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Ağız içinde çıkan yaralar konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Dudaktaki Uçuk Kaç Günde Geçer?

Herpes simpleks olarak adlandırılan virüsle temas eden kişiler, belli bir kuluçka evresinden geçmektedir. Bu evre kişiden kişiye değişmektedir. Ancak 2 ile 12 gün sürdüğü bilinmektedir. Yani dudaklarda, damakta ya da diş etlerinde uçuk oluşumu ortalama 2 hafta içinde meydana gelir. Bu sürede şiddetli ağrılar, yaralarda yanmalar, kaslarda ağırlık ve yorgunluk olabilir.

Bu durum ortalama 2 hafta sürmektedir. Uçuk yaralarının tamamen iyileşmesi genellikle 3 hafta sürmektedir. Her zaman ilk enfeksiyon belirtileri daha yüksektir. Daha fazla yara görülür. Ancak tekrar uçuk problemi ile karşılaşıldığı zaman belirtiler daha hafif seyretmektedir.

Uçuk Neden Olur? Uçuğun Oluşumu ve Nedenleri

Uçuğun en temel nedeni herpes simpleks virüsüdür. Bu virüs vücuda yerleştikten sonra bağışıklık sistemi her zayıf düştüğünde kendini göstermektedir. Ağzın iç kısmında, damaklarda, dudaklarda, diş etlerinde ağrılı yaralarla kendisini göstermektedir. Vücudu güçsüz duruma soktuğu için baş ve kas ağrısına sebep olur. Ateşlenme, iştahsızlık gibi etkiler de oluşturmaktadır.

Uçuk virüsü hava yoluyla, deriye dokunmayla, yaralara temasla kendisini göstermektedir. Virüs taşıyan kişinin bardağını çatalını kullanmak bu virüsü doğrudan almaya sebep olmaktadır. Uçuk şikayeti özellikle küçük çocuklarda kendini daha fazla gösterse de yetişkinlerde de oldukça büyük etkiye sahip olabilir.

Uçuk Virüsüyle Oluşan Enfeksiyon

Virüs, herhangi bir şekilde vücuda alındıktan sonra etkisini bir ömür hissettirmektedir. Öncelikle mukoza zarına yerleşir. Burada üremeye başlar. Bu nokta birinci evredir. Bu evrede her zaman ateş ve yara olma şartı yoktur. Ancak bireyin bağışıklık sistemine bağlı olarak yaralara ve ateşe sebep de olabilmektedir.

Pasif evrede virüs tekrar sinir dokusuna yerleşir. Pasif hale geçer ve burada üremeye devam eder. Tekrar kendini göstermek için güç kazanır. Bağışıklık sisteminin en güçsüz olduğu zamanlarda tekrar nükseder. Bu duygusal yoğunluğun, stresin, ve hastalıkların yaşandığı dönemlerde daha fazla kendini gösterir. Bu evreler bir ömür boyu devir döngü şeklinde seyretmektedir.

Uçuk Belirtileri Nelerdir?

Herpes simpleks virüsü bazı bireylerde ağız içi yaralarla kendisini hemen göstermektedir. Ancak bazı bireylerde bu durum gözlemlenmeyebilir. Virüsün etki etmesinin ardından yaşanan bir kuluçka süresi vardır. Bu sürede virüs ürer. Kuluçka süresi kişiye göre değişiklik göstermektedir. Virüsle temas ettikten sonra kuluçka süresine geçilir. Bu sürede gereken önlemlerin alınması daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Uçuk çıkmadan önce belirtiler:

Dudaklarda, ağızda ve damaklarda kaşıntılar Halsizlik ve kas ağrıları Uçuk bölgesinde yanma ve karıncalanma hissi Yutkunurken ağrı ve zorlanma Ateş Sinir ve duygusal yoğunluk



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin teşhis, tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana danışılmalı.





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