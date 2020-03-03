Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir?

Tuz lambası, tuzdan yapılan bir lamba çeşidi olarak yer almaktadır.

Tuz Lambası Nedir?

Tuz lambası Himalaya tuzu ya da Çankırı tuzu kullanılarak yapılmaktadır. Kullanıldığı ortamda insan sağlığı üzerine etkileri ile tercih edilmektedir. Lambanın yapımında kaya tuzu hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de tuz lambası adı ile bilinmektedir.

Tuz Lambası Ne İşe Yarar?

Tuz lambası kullanıldığı ortama negatif iyonlar yaymaktadır. Bu iyonlar sayesinde ortamın havası değişmekte ve temizlenmektedir. Tuz lambasının yaydığı negatif iyonları nefes almayı kolaylaştırmakla birlikte insan sağlığına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Faydalı olması nedeni ile sıklıkla kullanılmakta ve kullanılması önerilmektedir. Şifa kaynağı olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Tuz Lambası Faydaları Nelerdir?

Nem Dengesini Sağlar: Bulunduğu ortamda fazla nem oluşumunu engeller. Bu özelliğini tuzun fazla nemi çekmesinden kazanmaktadır. Tuz lambası içerisinde bulunan ampul sayesinde tuzun nem emme özelliği maksimum düzeydedir. Nemli ve rutubetli ortamların sağlıklı nem dengesine ulaşmasını sağlamaktadır.

Kas Ağrılarını Azaltır: Kas ve eklem ağrıları nemli ortamlarda büyük ölçüde artmaktadır. Tuz lambası bulunduğu ortamın nem dengesini sağlayarak, kas ağrılarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Solunum Yolu Hastalıklarına İyi Geliyor: Tuz lambası en çok kullanıldığı mekânın havasını izole etmesi ile dikkat çekmektedir. Kullanıldığı ortamda yaydığı negatif iyonlar solunum yolları hastalıklarına iyi gelmektedir. Nefes darlığı, astım ve alerji sorunlarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sinüzit hastalarının da rahat nefes almasını sağlamaktadır.

Uyku Kalitesini Arttırıyor: Uyku problemi yaşayan kişilerin rahat bir şekilde uyumasını sağlıyor. Gece lambası olarak kullanıldığında, yatak odasının havasını izole ederek rahat nefes almayı ve buna bağlı olarak kaliteli bir uyku imkanı sunuyor.

Pozitif Duyguları Harekete Geçiriyor: Dekoratif amaçlı kullanıldığında barındırdığı renkler ile pozitif düşüncelerin artmasına yardımcı oluyor. Huzurlu bir ortam oluşmasında etkili oluyor.

Konsantrasyon Arttırıyor: Rahat nefes almaya yardım etmesi ve pozitif duyguları harekete geçirmesi sayesinde odaklanmayı kolaylaştırıyor Uzun süreli çalışmalarda dikkat toplamaya yardımcı oluyor. Bu sürede çok yorulmayı da önemli ölçüde engelliyor.

Tuz Lambası Nerde Kullanılır?

Tuz lambası çok kullanılan oturma odalarında kullanılarak, gün içerisinde rahat nefes almaya yardımcı olmaktadır.

Çalışma odaları ve ofis içinde kullanılması ile odaklanma ve konsantrasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu sayede de yüksek performans ile çalışma imkanı sağlamaktadır.

Yatak odası ve çocuk odasında kullanılarak kaliteli ve rahat bir uyku imkanı sunmaktadır. Bu alanlarda kullanımında ayrıca gece lambası özelliği de etkili olmaktadır.

Dekoratif amaçlı olarak iş yerlerinde ve ofislerde farklı mekanlarda etkili bir biçimde kullanılabilmektedir. Tüm kullanım alanlarında nefes alma kolaylığı ve buna bağlı olarak çeşitli sorunlara çözüm olmaktadır.