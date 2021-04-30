Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021” listesine girdi. Böylece Danone Türkiye Sütlü Ürünler, geçen Şubat ayında aldığı Great Place to Work Sertifikası’nın ardından en iyi işverenler arasına girme başarısını da gösterdi.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Lideri Tuğba Kebeci Umur, “‘Tek Gezegen. Tek Sağlık’ vizyonumuz doğrultusunda insanların ve gezegenin sağlığının birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu inancımız ışığında tüm insan kaynakları çalışmalarımızı, ‘İnsan ve Gezegen Odaklı Şirket Olma’ stratejimiz ile hayata geçiriyoruz. Stratejimiz altındaki dört ana başlığımız olan aile, gezegen, sağlık ve motivasyon odağı tüm İK stratejimizin temelini oluşturuyor. Yani çalışanlarımızın bizler için kıymetli olması kadar, ailelerini de şirket odağımıza alıyoruz. Sağlık misyonumuzu yalnızca ürünlerimizde değil çalışan haklarında da önemsiyoruz. Ayrıca doğaya, gezegene ve dünyaya katkı sağlıyor, kendi büyüdükçe çalışanlarını da her anlamda büyütebilen bir şirket olma hedefini taşıyoruz. Tüm bunların sonucunda önce Great Place to Work sertifikalı şirket olmamız, şimdi de Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasına girmemiz bizleri gururlandırırken, bu unvanları korumak adına bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de güç ve enerji veriyor” dedi.

2021 yılı stratejilerine de değinen Umur, sözlerini şöyle sürdürdü; “2021’deki ana önceliğimizde mevcut yetenekleri korumanın yanı sıra şirket içerisinde ileri bildirim kültürünü başlatmak yer alıyor. Bu doğrultuda tasarladığımız eğitim serisi halihazırda devam ediyor. İki aşamalı eğitimler tamamlandıktan sonra, projenin üçüncü adımında ise ‘İleri Bildirim Haftası’ düzenleyeceğiz. Burada da tüm Danonelilerin kendileri hakkında yöneticileri, ekip arkadaşları, çapraz fonksiyonlardan birlikte çalıştıkları diğer iş arkadaşları gibi partnerlerinden gelişim yolculuklarını destekleyecek, 360 derece görüş ve yorum almalarına fırsat yaratacağız. Böylece bu kültürün, her kademeden Danoneli’nin hayatının bir parçası olmasını hedefliyoruz.”

Pandemi öncesi dönemde, Toplantısız Perşembeler, Esnek Cumalar gibi uygulamalarla çalışanlarının motivasyonunu artıran Danone, pandemi sürecinde başlattığı Wellbeing programı ile de hem çalışanlarını destekledi hem de iş dışında da kendilerini iyi hissetmelerini ve diledikleri etkinliklere katılımlarını sağlamak için wellbeing bütçesi sundu. Global ve yerel stratejisini, her bir çalışanın görüş ve önerileri ile şekillendiren Danone ayrıca, “Herkese Bir Hisse” programı ile tüm çalışanlarına 1 Danone hissesi veriyor. Böylece Danoneliler Yıllık Genel Kurul’da alınan kararlara yönelik oy kullanabiliyor.

Gezegenin sürdürülebilirliği için tüm ofis alanları içerisindeki atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme, esnek saatler ile enerji tasarrufuna katkıda bulunan Danone Türkiye Sütlü Ürünler, üretim tesislerinin çevresini ağaçlandırmak üzere de çalışmalara başladı.

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