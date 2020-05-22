Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Sabahları uyandığınızda topuklarınızda keskin ağrılar yaşarsanız, bir topuk dikenine sahip olma ihtimaliniz vardır. Topuk dikenleri, topuk kemiğinin altında bir kemik çıkıntısına neden olan kalsiyum birikintileridir. Bu hastalık tipik olarak başka bir topuk rahatsızlığı ile ilişkilidir. Sık sık koşan, yürüme anormallikleri bulunan, obez olan veya ayağa uyumsuz olan ayakkabılar giyen bir kişinin topuk dikenine sahip olması mümkündür.

Topuk Dikeninin Etkileri

Topuk dikeni inanılmaz derecede acı verici olabilir ve bazen fiziksel aktivite yapamayacağınız kadar rahatsız edebilir. Topuk dikeninde tıbbi yardım almak için ayak bakım uzmanlarıyla irtibata geçebilirsiniz. Topuk dikenleri, topuğun bulunduğu ayağın arkasındaki kalsiyum birikintileri nedeniyle oluşur. Bu ayrıca ayağın bir kısmını kıran ve ayağın arkasına takılan küçük kemik parçalarından da kaynaklanabilir. Topuk dikenleri ayrıca ayağın arkasında kemik büyümesinden kaynaklanabilir ve ayağın kemeri yönünde büyüyebilir.

Topuk Dikeni Kimlerde Görülür?

Genellikle yaşlı bireyler topuk dikeninden muzdariptir ve ağrı bazen yaş ilerledikçe yoğunlaşır. Topuk dikeninden kaynaklanan ağrı genellikle ayakların üzerine yerleştirilen ağırlıktan kaynaklanır. Birisi yürürken, tüm ağırlıkları ayaklarda yoğunlaşır. Kemik çıkıntıları ise ayak çevresindeki diğer kemikleri ve dokuları etkileme eğilimindedir. Ağrı devam ettikçe, ayaklar zamanla hassas hale gelecektir.

Topuk Dikeni Belirtileri

Topuk dikeninin en önemli belirtisi topuk altındaki tipik ağrıdır. Hastaların çoğu özellikle, yataktan kalktıktan rahatsızlık çeker. Yere sürekli basılmadığı zaman acı genellikle hafifler. Artan aktivite ağrının tekrar kötüleşmesine neden olabilir. Özellikle mesleğiniz sizi ayaklarınız üzerinde durmaya zorlarsa, bu çok rahatsız edici olabilir. Belirtiler hastadan hastaya göre değişir. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir;

En Sık Görülen Topuk Dikeni Semptomları

En sık görülen belirti topuk altındaki ağrıdır. Ağrının genellikle bütün gün mevcut olmasına rağmen, uyku veya dinlenmeden sonra genellikle daha kötüleşir. Ayağınızı biraz ısıtmak ağrının geçmesine biraz yardımcı olur. Bunun nedeni, dinlenmeden aktiviteye geçişten sonra sinirlerin ve kan damarlarının gerilmesidir. Uzun süre ayakta durmanız veya yürümeniz gerektiğinde ağrı tekrar artabilir, bazen de gerçekten dayanılmaz hale gelebilir.

Sürekli Ayakta Durmak

Sizi uzun süre ayakta kalmaya zorlayan bir işte çalışıyorsanız, acı gerçekten çok kötü olabilir. Araba sürerken duyulan topuk ağrısı da topuk dikeni belirtisi olabilir. Araba sürerken ayağın doğal duruşu genellikle belirli bir bölgeye baskı yapar. Bunun için en iyi çözümü seyir kontrolünüzü kullanmaktır. Ağrı, genellikle topuğun hemen altında değildir; ayağın kenarına yayılabilir. Ağrının seviyesi zamanla değişebilir.

Topuk Dikeninin Olası Nedenleri

Topuk ağrısı birçok olası nedeni olan yaygın bir semptomdur. Topuk dikeni genellikle sadece ayağı etkileyen lokal bir durumdur. Topuk dikeninin en sık görüldüğü kişilerse şunlardır; diyabeti olanlar, obezite hastalığı olanlar hamileler, atletler. Düz ayakları olan kişilerin topuk dikeni gelişimi riski daha yüksektir.

Topuğu dikeni olan insanlar için çeşitli seçenekler vardır. Bunlardan bazıları germe egzersizleri, fizik tedavi, ayakkabı ekleri veya gerilmiş kasları yumuşatma işlemlerini içerir. Bir aydan uzun süren topuk ağrınız varsa, doktorunuzdan yardım almaktan çekinmeyin. Doktorunuz, hangi seçeneğin sizin için en iyi olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Topuk Dikenini Hafifletmenin Yolları

Aşağıdaki adımlar topuk ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilir: Ayaklarınızdaki ağırlığı hafifletmek için koltuk değneği kullanın. Topuk dikeninden muzdaripseniz en az bir hafta boyunca dinlenin. Ağrılı bölgeye buz uygulayın. Ayağı destekleyici kaliteli ayakkabılar giyin. Ayak bilekleriniz ve ayaklarınızdaki esnek ve güçlü kasları korumak, bazı topuk ağrısı türlerini önlemeye yardımcı olabilir. Egzersiz yapmadan önce daima gerin ve ısının. Topuk dikenleri genellikle kalıcı değildir. Sağlıklı kilonun korunmasıysa topuk dikenlerinin önlenmesine karşı faydalı olabilir.