Topuk çatlaklarına ne iyi gelir? Topuk çatlaklarından kurtulmanın doğal yolları

Topuklar vücuttaki en sert deri tabakasının bulunduğu noktalardır. Ağırlığın toplandığı ve vücudun toplam ağırlığına bir de ayak rahatsızlıkları eklenince bu bölgede sertleşme ve daha sonrasında topuk çatlakları görülür. Bu çatlaklardan kurtulmak ve tekrar etmemesi için bir takım ayak bakım kürlerinin uygulanması en iyisidir.

Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?

Topuk çatlağı genellikle cildin aşırı kurumasıyla oluşur. Uzun süre topuklu ayakkabı giymek ve fazla kilolar da topuklar üzerindeki baskıyı arttırdığı için topuk çatlağına neden olabilir. İleri seviyedeki topuk çatlakları hayat kalitesini düşürerek, ağrıya ve yürümede zorluğa neden olabilir. Düzenli yapılan ayak bakımı ve nemlendirici kremler topuk çatlaklarını geçirebilir.

Topuk Çatlakları İçin Doğal Yöntemler

Nemlendirici krem

Topuklarda oluşan çatlaklar yeterince derinleşirse ağrıya ve kanamaya neden olabilir. Bu yüzden çatlaklar ilerlemeden gerekli tedbirleri almak gerekir. İlk yapılması gereken nemlendirici krem kullanmaktır. Duştan çıktıktan sonra ayaklarınız henüz nemliyken bu kremi topuklarınıza iyice yedirin ve cilde daha iyi nüfuz etmesi için pamuklu bir çorap giyin. Böylelikle ayak bakımınız için önemli bir adım atmış olursunuz.

Vazelin

Eğer size uygun bir nemlendirici bulamadıysanız vazelin kullanabilirsiniz. Vazelin cildin üzerinde bir tabaka oluşturarak nemi içeri hapseder ve sertleşen, kuruyan topuklarınızı yumuşatır. Vazelini yatmadan önce sürüp pamuklu bir çorap giyerseniz topuklarınız sabaha daha yumuşak olacaktır.

Pirinç unu ile peeling

Ayaklarınıza ve topuklarınıza peeling yapmak ölü derinin atılmasına yardımcı olur. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 avuç pirinç unu, birkaç çay kaşığı bal ve elma sirkesi. Tüm malzemeleri koyu bir macun elde edene kadar karıştırın ve eğer çatlaklar çok kötüyse bir yemek kaşığı zeytin yağı ya da tatlı badem yağı ilave edin. Ayaklarınızı ılık suda 10 dakika kadar bekletin ve ardından nazikçe hazırlamış olduğunuz karışımla ovalayın.

Muz

Olgun muzlar çatlamış ve kurumuş topuklar için en ucuz tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem için; 1 adet olgun muzu iyice ezin ve temizlemiş olduğunuz ayaklarınıza sürün. Yaklaşık 10-15 dakika bekleyerek cildin karışımı emmesine zaman tanıyın. Ardından ayaklarınızın ılık suyla yıkayın ve sonra ayaklarınızı 5-10 dakika boyunca soğuk suda bekletin. Daha yumuşak ve daha pürüzsüz topuklara sahip olabilmek için birkaç hafta boyunca her gün uygulayın.

Bal ve zeytinyağı

Bal ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız kür topuklarınızı yumuşatmaya ve çatlakları geçirmeye iyi gelebilir. 1 çay kaşığı balı bir yemek kaşığı zeytinyağı ile iyice karıştırın. Bu karışımı topuklarınıza ovalayarak sürün ve 20 dakika kadar bekletin. Bu bakım cildinizi yumuşattığı gibi balın anti bakteriyel özelliği ile çatlakları olası enfeksiyonlardan koruyacaktır.

Gül suyu ve gliserin

Gül suyu ve gliserin karışımı topuklardaki çatlaklara iyi gelir. Gliserin cildi yumuşatır ve bu özelliği sebebiyle kozmetikte yaygın bir şekilde kullanılır. Gül suyu ise A, B3, C, D ve E Vitaminleri ekler. Tek yapmanız gereken yatağa gitmeden önce eşit miktarda gül suyu ve gliserini karıştırıp topuklarınıza ve ayaklarınıza sürmektir.

Limonlu su

Limonun asidik özelliği sert derinin yumuşatılmasında ve doğal olarak çatlakların önlenmesinde çok etkilidir. Ayaklarınızı 10-15 dakika boyunca limon suyu ilave edilmiş ılık suda bekletin. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su ayaklarınızın daha da fazla kurumasına yol açabilir. Ayaklarınızı yıkayın ve havluyla durulayın.

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